К сезону школьных каникул «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными для клиентов детскими картами благодаря кешбэку, бонусам и процентам на остаток счёта.

К сезону школьных каникул «Выберу.ру» составил рейтинг банков с наиболее выгодными для клиентов детскими картами благодаря кешбэку, бонусам и процентам на остаток счёта.В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили текущие параметры специальных карт для детей во всех российских банках. По итогам анализа и расчётов с помощью калькулятора «Выберу.ру» был подготовлен рейтинг «Лучшие детские дебетовые карты в мае 2025 года».Методика расчётов позволила ранжировать карты для детей не только по размерам кешбэка и процентам на остаток средств счёта. Учитывались условия начисления процентов, снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы, стоимость выпуска и обслуживания карты. В расчёты включались коэффициенты, отражающие дополнительные бонусы из программ лояльности банков, в том числе скидки от партнёров при оплате детской картой товаров и услуг. Кроме того, мы брали во внимание наличие мобильного приложения и сервиса для родителей, чтобы контролировать детские расходы, а также возможность выбрать дизайн карты. Дополнительно в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке страны. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Рейтинг «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.Первое место по сумме баллов по итогам мая заняла «Детская карта» Банка «Центр-инвест» с бесплатным выпуском и обслуживанием, с ежемесячным доходом 10% на остаток средств, а также с кешбэком — 1% на всё, 3% в категориях трат на развлечения и до 30% у партнёров. На втором месте — «Детская карта» ВТБ, на третьем — «Детская СберКарта». Оба продукта можно оформить вместе с платёжным стикером. Далее в лидерах рейтинга предложения для детей не только розничных лидеров, но и крупных региональных банков: Альфа-Банка, Банка Русский Стандарт, Т-Банка, Примсоцбанка, Банка Хлынов, Банка «Дальневосточный», «Кубань Кредит» Банка.«По нашим наблюдениям, спрос на специальные детские карты в последние пару лет имеет ярко выраженную сезонность. Как правило, интерес родителей к специальному "пластику" для детей резко растёт в начале учебного года и в период старта летних каникул. К примеру, в сентябре прошлого года количество запросов увеличилось на треть, а в конце мая 2025-го мы зафиксировали очередной всплеск — число просмотров раздела с детскими картами прибавило почти четверть к прошлогоднему результату. Также интересно отметить, что по опросам "Выберу.ру" в минувшем году почти половина родителей школьников уже оформили им карты. А судя по активности наших пользователей, объем детского пластика за последние 12 месяцев вырос, по нашим оценкам на 10%. Ряд крупных банков регулярно проводят масштабные рекламные кампании, чтобы популяризировать карты и платёжные стикеры. Другие игроки вводят карты для детей в свои розничные линейки. В результате к лету 2025 года на нашей онланй-витрине детских карт представлены 28 продуктов от всех банков страны, это на 21% больше, чем годом ранее. Наибольшая активность в подборе детского "пластика" в мае нами отмечена у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Самары, Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Саратова, Воронежа, Ижевска, Тюмени и Чебоксар», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость — более 15 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.