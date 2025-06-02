Владимир снова присоединился к масштабному забегу «Зеленый марафон». Традиционно атлеты бежали свои выбранные дистанции по Лыбедской магистрали. Взрослые участники могли испытать свои

Владимир снова присоединился к масштабному забегу «Зеленый марафон». Традиционно атлеты бежали свои выбранные дистанции по Лыбедской магистрали. Взрослые участники могли испытать свои силы в двух забегах — на 4,2 и 10 километров. Александр Орлов решил не мелочиться и пробежать обе дистанции. Не прогадал и первый пересек финишную линию, пробежав два круга по всей Лыбедской трассе.