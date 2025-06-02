Это больше, чем в предыдущие годы (5 случаев в 2023 и 3 в 2022).

По данным детского омбудсмена Юлии Раснянской, в 2024 году зафиксировано 35 попыток самоубийства среди несовершеннолетних во Владимирской области, 6 из которых привели к летальному исходу.Это больше, чем в предыдущие годы (5 случаев в 2023 и 3 в 2022).Омбудсмен связывает рост печальной статистики с нехваткой квалифицированных специалистов (детских психологов, психотерапевтов и суицидологов) и недостаточной подготовленностью школ и семей к решению проблем, провоцирующих суицидальное поведение.