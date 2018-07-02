Телеведущая Лера Кудрявцева, находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда не
могла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашу
сборную.
Телеведущая Лера Кудрявцева, находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда не
могла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашу
сборную.
Кудрявцева опубликовала в
своем Instagram видео, на котором вместе с 30-летним мужем, хоккеистом Игорем
Макаровым она наслаждается игрой стоя на трибуне стадиона "Лужники". Супруги следили
за футбольным матчем Россия – Испания, в котором наши спортсмены добились
победы и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
Телеведущая так радовалась
за нашу сборную, что, забыв об интересном положении, начала биться в припадке от восторга на глазах у сотен людей: кричала, визжала до хрипоты, кружилась
на месте и прыгала от радости. "Это точно уже история ! Я давно не испытывала
таких эмоций ))) Как же это круто !!! Ребята ! Спасибо 🇷🇺за победу 🙏🏽 это просто невероятно ))) Этот Чемпионат Мира
запомнят все 😂🇷🇺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала она под видео.
Поклонники Леры разделили с ней радость
от победы, однако обеспокоились самочувствием будущей матери и ее нерожденного
малыша. Многие пользователи Сети отметили, что такие сильные эмоции, даже если
они положительные, могут негативно сказаться на ребенке. Они посоветовали
телеведущей поберечь себя.
"Лера, ты так визжала,
кричала, что я испугалась за малыша в животике)))))) Береги себя, Лерочка наша!
И Игорька ! Вы бесподобны!!!❤❤❤",
"Лера береги себя👍💕💕👏👏😘😘😘💞", "Не
страшно было туда идти в таком положении)", "Не родила Лер?а то малоли🤪😂✌🏻", "А,она не в положении . Вот и весь ответ", "Лера вы в
положении все пишут если это правда то зачем так сильно кричите подвергаете ребенка
опасности", "Я бы прям там родила 😂😇", – писали интернет-обыватели.
Напомним, 47-летняя телеведущая
Лера кудрявцева станет матерью во второй раз. У нее уже есть ребенок. Ее сыну
Жану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист Игорь
Макаров всего на несколько лет старше своего пасынка.