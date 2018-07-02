Телеведущая Лера Кудрявцева, находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда не могла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашу сборную.

Телеведущая Лера Кудрявцева, находясь на внушительном сроке беременности, посетила футбольный матч. Звезда немогла сдержать эмоций, вместе с возлюбленным она страстно болела за нашусборную.Кудрявцева опубликовала всвоем Instagram видео, на котором вместе с 30-летним мужем, хоккеистом ИгоремМакаровым она наслаждается игрой стоя на трибуне стадиона "Лужники". Супруги следилиза футбольным матчем Россия – Испания, в котором наши спортсмены добилисьпобеды и вышли в четвертьфинал чемпионата мира.Телеведущая так радоваласьза нашу сборную, что, забыв об интересном положении, начала биться в припадке от восторга на глазах у сотен людей: кричала, визжала до хрипоты, кружиласьна месте и прыгала от радости. "Это точно уже история ! Я давно не испытывалатаких эмоций ))) Как же это круто !!! Ребята ! Спасибо 🇷🇺за победу 🙏🏽 это просто невероятно ))) Этот Чемпионат Миразапомнят все 😂🇷🇺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала она под видео.Поклонники Леры разделили с ней радостьот победы, однако обеспокоились самочувствием будущей матери и ее нерожденногомалыша. Многие пользователи Сети отметили, что такие сильные эмоции, даже еслиони положительные, могут негативно сказаться на ребенке. Они посоветовалителеведущей поберечь себя."Лера, ты так визжала,кричала, что я испугалась за малыша в животике)))))) Береги себя, Лерочка наша!И Игорька ! Вы бесподобны!!!❤❤❤","Лера береги себя👍💕💕👏👏😘😘😘💞", "Нестрашно было туда идти в таком положении)", "Не родила Лер?а то малоли🤪😂✌🏻", "А,она не в положении . Вот и весь ответ", "Лера вы вположении все пишут если это правда то зачем так сильно кричите подвергаете ребенкаопасности", "Я бы прям там родила 😂😇", – писали интернет-обыватели.Напомним, 47-летняя телеведущаяЛера кудрявцева станет матерью во второй раз. У нее уже есть ребенок. Ее сынуЖану Ленюку недавно исполнилось 28 лет. Ее нынешний супруг хоккеист ИгорьМакаров всего на несколько лет старше своего пасынка.