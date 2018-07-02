Скандальный инцидент произошел в Новосибирске. Утром очевидцы заметили возле жилых домов молодых людей, которые без стеснения предавались плотским утехам.

Скандальный инцидент произошел в Новосибирске. Утром очевидцызаметили возле жилых домов молодых людей, которые без стеснения предавались плотскимутехам.Происходящее навидеокамеру снял один из горожан. Интимную запись он выложил в группу "ИнцидентНовосибирск" "Вконтакте". Пользователи соцсети сразу стали комментировать возмутительныйслучай. Многие раскритиковали поступок влюбленных, но были и те, кто встал наих защиту. А некоторые раскритиковали администрацию группы за то, что подобный ролик был опубликован, поскольку на нее подписаны, в том числе, и несовершеннолетние.