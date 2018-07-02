В Суздале отгремел Блюз-байк фест. В этом году прошел юбилейный, 10-й фестиваль. Его гостями стали байкеры из разных уголков России и мира. Фестиваль включает разнообразные состязания и конкурсы. В музыкальной программе участвуют лучшие иностранные и русские блюзмены.

В Суздале отгремел Блюз-байк фест. В этом году прошел юбилейный, 10-й фестиваль. Его гостями стали байкеры из разных уголков России и мира. Фестиваль включает разнообразные состязания и конкурсы. В музыкальной программе участвуют лучшие иностранные и русские блюзмены. По традиции, главное событие - кастом-шоу, выставка переделанных мотоциклов. Гости праздника, далекие от байкерской культуры, тоже могли окунуться в атмосферу праздника и даже прокатиться на мотоцикле по Суздалю.