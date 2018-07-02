В индийском Нью-Дели обнаружены повешенными в своем доме 11 человек, принадлежащих к одной семье. У всех погибших были завязаны глаза и заклеены рты.

В индийском Нью-Дели обнаружены повешенными в своем доме 11 человек, принадлежащих к одной семье. У всех погибших были завязаны глаза и заклеены рты.Как уточнили в полиции, найденные тела принадлежат 77-летней женщине, ее дочери, двум сыновьям, их женам и пяти внукам. Рядом с повешенными обнаружены рукописные документы, указывающие на то, что члены этой семьи соблюдали определенные мистические и духовные практики, и в этих записях содержится описание, похожее на то, как у тел были завязаны глаза и заклеены рты. Из дома, где была сделана страшная находка, не пропало никаких ценных вещей, сообщает ТАСС.Известно, что семья проживала в этом районе почти два десятка лет, владела небольшим продуктовым магазином и предприятием по производству фанеры.