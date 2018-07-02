Знаменитый артист Михаил Боярский признался, что потерял дар речи прямо на сцене. Он забыл слова своей роли, когда узнал о победе российской сборной в матче с испанцами.

Знаменитый артист Михаил Боярский признался, чтопотерял дар речи прямо на сцене. Он забыл слова своей роли, когда узнал опобеде российской сборной в матче с испанцами.Не секрет, что Боярскийявляется заядлым футбольным болельщиком. Судя по всему, он испытал настоящийшок от радостного известия.По словам актера, спектакль начинался в 19:00,и он пришел в театр раньше, чтобы приготовиться и загримироваться. Боярскийдаже взял с собой телевизор, чтобы смотреть матч."Мне нужно было выходить на сцену,а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" – и у меня "белыйлист". Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить моюреплику, а я уже ничего не соображаю", – цитирует актера ТАСС. Онпризнался, что страшно расстроился из-за того, что не смог посмотреть пенальти.По словам Михаила Боярского, он испытална сцене огромный стресс. "Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют,либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным,потому что совместить театр и футбол невозможно", – отметил Боярский. Но, какнастоящий профессионал, артист взял себя в руки и доиграл первый акт.Как писали Dni.Ru, 1июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал Чм-2018.Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборнойХорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.Начало в 21:00 мск.