Знаменитый артист Михаил Боярский признался, что
потерял дар речи прямо на сцене. Он забыл слова своей роли, когда узнал о
победе российской сборной в матче с испанцами.
Знаменитый артист Михаил Боярский признался, что
потерял дар речи прямо на сцене. Он забыл слова своей роли, когда узнал о
победе российской сборной в матче с испанцами.
Не секрет, что Боярский
является заядлым футбольным болельщиком. Судя по всему, он испытал настоящий
шок от радостного известия.
По словам актера, спектакль начинался в 19:00,
и он пришел в театр раньше, чтобы приготовиться и загримироваться. Боярский
даже взял с собой телевизор, чтобы смотреть матч.
"Мне нужно было выходить на сцену,
а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" – и у меня "белый
лист". Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою
реплику, а я уже ничего не соображаю", – цитирует актера ТАСС. Он
признался, что страшно расстроился из-за того, что не смог посмотреть пенальти.
По словам Михаила Боярского, он испытал
на сцене огромный стресс. "Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют,
либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным,
потому что совместить театр и футбол невозможно", – отметил Боярский. Но, как
настоящий профессионал, артист взял себя в руки и доиграл первый акт.
Как писали Dni.Ru, 1
июля Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал Чм-2018.
Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной
Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.
Начало в 21:00 мск.