Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России по футболу над Испанией на ЧМ-2018. Он заявил, что наши спортсмены играли плохо.

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед"АндрейКанчельскиспрокомментировалпобеду сборной России по футболу над Испанией на ЧМ-2018. Он заявил, что нашиспортсмены играли плохо.По словам Андрея Канчельскиса, до мирового первенства пофутболу российская сборная уступила практически всем сильным командам. Онсчитает, что соперники нашей сборной попались довольно слабые."Если бы мывообще не вышли из такой группы, можно было бы тогда заканчивать с футболом.Саудовская Аравия – детский сад. Египет – средняя команда", – цитируетспортсмена Sports.ru.Канчельскис добавил, что россияне должны делать выводы по матчам с Уругваем иИспанией.Футболистне раз говорил, что "бывший вратарь Черчесов не может тренировать сборную". Исейчас он уверен, что в поединке с Испанией многое зависело от везения. "Испанцывладели мячом… Получается, весь матч защищались, выбивали мяч на трибуны… Есливам нравится такой футбол, то – пожалуйста. Мне – не нравится", – заявил Андрей Канчельскис.Материал дополняется