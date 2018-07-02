Ливнёвка не справилась. Пользователи соцсетей сегодня активно выкладывают в сеть видео и фото с последствиями грозы, которая обрушилась на Владимир накануне. Вот эта лужа образовалась на Гороховой. Судя по видео понятно, что машине здесь не проехать. Также есть информация о том, что на улицах Чапаева и Перекопский городок обрушились деревья, пострадал автомобиль.

Ливнёвка не справилась. Пользователи соцсетей сегодня активно выкладывают в сеть видео и фото с последствиями грозы, которая обрушилась на Владимир накануне. Вот эта лужа образовалась на Гороховой. Судя по видео понятно, что машине здесь не проехать. Также есть информация о том, что на улицах Чапаева и Перекопский городок обрушились деревья, пострадал автомобиль. Серьезно подтопило и подход к дому № 9 по улице Западной поселка Боголюбово. Местные жители в соцсетях жалуются, что непогода часто застаёт их врасплох.