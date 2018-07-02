Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила военный мемориал в Лондоне. Звезда не смогла сдержать эмоций.

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила военный мемориалв Лондоне. Звезда не смогла сдержать эмоций.Артистка приехала в Сабор Святого Павла в Лондоне, чтобыприсутствовать на праздновании 200-летней годовщины основания Ордена СвятогоМихаила и Святого Георга. После церемонии она в сопровождении членовдуховенства и прессы посетила американский мемориал внутри церкви, сообщает HarpersBazaar.com.Джоли ознакомилась со списками американских солдат, которыебыли убиты на территории Великобритании во время Второй мировой войны. Присутствующиеотметили, что Анджелину очень растрогал рассказ сопровождающего. Она заметно погрустнела,и, казалось, из ее глаз вот-вот брызнут слезы.Специально для акртисы открыли 500-страничную книгу в кожаномпереплете, в которой перечислены погибшие. Расчувствовавшись, звезда провеларукой по странице сверху вниз, а потом коснулась ладонью своего сердца, как бы отмечая,что сочувствует горю соотечественников.Отметим, что Анджелина своим внешним видом соответствовала всем королевским придворным традициям. На ней было светло-серое платье футляр с рукавом"три четверти" и асимметричным верхом от Ralph & Russo, шляпка и перчаткив тон и классические лодочки.Напомним, вот уже несколько месяцев Джоли проживает вЛондоне. Артистка участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малефисента". Анджелинаисполняет главную роль.Добавим, что недавно стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудскаязвезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом ещене завершен.