Футболисты сборной России раскрыли секрет того самого удара Игоря Акинфеева, благодаря которому отечественной команде удалось одержать победу в состязании с испанцами. Оказывается, что этому приему голкипера научил Артем Дзюба.

Футболисты сборной России раскрыли секрет "того самого" удара Игоря Акинфеева, благодаря которому отечественной команде удалось одержать победу в состязании с испанцами. Оказывается, что этому приему голкипера научил Артем Дзюба.В официальном Twitter сборной опубликовано видео, на котором Дзюба, который нередко стоял в воротах на тренировках, отразил пенальти ногой. "Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти", – подписали видео представители команды.Напомним, что 1 июля Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал кубка мира. Основное время завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти – 4:3 в пользу россиян. В заключительном ударе испанцев с 11-метровой отметки Яго Аспас не смог переиграть Акинфеева, который феноменально отразил мяч ногой.