Перекормленный кот решил вспомнить молодость – когда он был
стройным и ловким – и запрыгнуть на камин. Попытка окончилась полным провалом -
во всех смыслах этих двух слов.
Перекормленный кот решил вспомнить молодость – когда он был
стройным и ловким – и запрыгнуть на камин. Попытка окончилась полным провалом -
во всех смыслах этих двух слов.
Домашний любимчик долго примеривался к камину. Видимо,
чувствовал, что трюк может и не получиться. Но национальная кошачья тяга к
приключениям пересилила – и кот прыгнул.
Невнимание усатого гурмана к советам диетологов обошлось ему
дорого. Коту удалось лишь зацепиться передними лапами за край каминной доски.
Да и тут провисел он недолго – лапы отказались удерживать на весу упитанное
тело и герой рухнул вниз, пишет Daily Mail.
К счастью, традиционно для котов – на все четыре лапы.