Перекормленный кот решил вспомнить молодость – когда он был стройным и ловким – и запрыгнуть на камин. Попытка окончилась полным провалом - во всех смыслах этих двух слов.

Перекормленный кот решил вспомнить молодость – когда он былстройным и ловким – и запрыгнуть на камин. Попытка окончилась полным провалом -во всех смыслах этих двух слов.Домашний любимчик долго примеривался к камину. Видимо,чувствовал, что трюк может и не получиться. Но национальная кошачья тяга кприключениям пересилила – и кот прыгнул.Невнимание усатого гурмана к советам диетологов обошлось емудорого. Коту удалось лишь зацепиться передними лапами за край каминной доски.Да и тут провисел он недолго – лапы отказались удерживать на весу упитанноетело и герой рухнул вниз, пишет Daily Mail.К счастью, традиционно для котов – на все четыре лапы.