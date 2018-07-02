Владимир болеет футболом. Накануне наши болельщики, так же как и вся страна, переживали и поддерживали национальную команду. В фан зоне на улице Георгиевской собралось более трёх тысяч человек. Спустя 12 минут после начала матча – разочарование, наши пропускают. Торжествовать болельщики начали в конце первого тайма. Артём Дзюба сравнивает счёт с пенальти.

Владимир болеет футболом. Накануне наши болельщики, так же как и вся страна, переживали и поддерживали национальную команду. В фан зоне на улице Георгиевской собралось более трёх тысяч человек. Спустя 12 минут после начала матча – разочарование, наши пропускают. Торжествовать болельщики начали в конце первого тайма. Артём Дзюба сравнивает счёт с пенальти.Основное и дополнительное время так и завершилось вничью 1-1. А во время серии пенальти в городе началась гроза. Но даже тех, кто смотрел матч 1/8 на улице, дождь не прогнал. После победы нашей команды люди отправились гулять по центру города, распевая песни под звуки клаксонов авто.Моему коллеге, Алексею Дудин посчастливилось. Он оказался одним из 80 тысяч болельщиков, кто смотрел матч на стадионе. Билет купил, что называется вслепую, рассказывает Алексей. Приобрёл заветный талон в Лужники на игру 1/8 финала ещё до начала чемпионата мира. И так получилось, что это оказался матч национальной команды. Наряд Алексея оценили, и столичные операторы и наш сотрудник попал в прямой эфир. Эмоции непередаваемые, признался журналист, 120-минутное напряжение вылилось в бурю радости и ликования после не забитого испанцами решающего пенальти.Алексей Дудин, корреспондент 6 канала: "Атмосфера на стадионе непередаваемая. Когда весь стадион в красно-бело-синих тонах, все кричат Россия, болеют, поддерживают. Очень рады тому, что…наша сборная же никогда не выходила в 1/8, а тут они продлили эту сказку и вышли в 1/4 финала. Мы действительно очень рады, что побывали на таком без малого историческом событии. Вера и надежда такой большой страны, как наша дала положительный исход. Игроки зарядились и видно было, что парни бились, бились за всю страну".