Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизни
мужчин в России. Им надо вернуть эстроген секса, уверен Никита
Джигурда.
Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизни
мужчин в России. Им надо вернуть "эстроген секса", уверен Никита
Джигурда.
Взаимное влечение мужчин и женщин никого компрометировать не
может. Однако, чтобы представительницы прекрасного пола не искали сексуальных
приключений за границей, россиянам надо изменить свой образ жизни, уверен
российский актер.
Женщины в сложившейся ситуации не виноваты, считает Джигурда.
Он признает, что среди них есть и охотницы за наживой, "которые потом
через суды станут доказывать факт отцовства". А вот российским мужчинам,
чтобы иметь успех у дам, надо взяться за изучение "языческо-ведической
философии".
"Есть женщины в России слишком легкомысленные, есть
слишком целомудренные, а есть и золотая середина. Есть те, которые знают, что
они богини, есть непробужденные богини. Моя позиция в том, что даже в самой
падшей женщине не заметили богиню и сломали ее", – заявил актер.
Джигурда убежден, что России надо "вернуть эстроген
секса". "Чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас
загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами. Поэтому наши женщины идут к
самцам, которые более богаты", – заявил артист в интервью . По словам известного своими эпатажными выходками актера,
россиянки летят, как бабочки на огонь – и не понимают, чем это кончится. Но
такое их поведение только подчеркивает, что дам не устраивают кавалеры в родной
стране.
Никита Джигурда прокомментировал разразившийся в соцсетях
скандал. В интернете идет бурное обсуждение сексуальных связей россиянок и футбольных
фанатов, приехавших в Россию на ЧМ-2018.