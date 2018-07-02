Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизни мужчин в России. Им надо вернуть эстроген секса, уверен Никита Джигурда.

Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизнимужчин в России. Им надо вернуть "эстроген секса", уверен НикитаДжигурда.Взаимное влечение мужчин и женщин никого компрометировать неможет. Однако, чтобы представительницы прекрасного пола не искали сексуальныхприключений за границей, россиянам надо изменить свой образ жизни, уверенроссийский актер.Женщины в сложившейся ситуации не виноваты, считает Джигурда.Он признает, что среди них есть и охотницы за наживой, "которые потомчерез суды станут доказывать факт отцовства". А вот российским мужчинам,чтобы иметь успех у дам, надо взяться за изучение "языческо-ведическойфилософии"."Есть женщины в России слишком легкомысленные, естьслишком целомудренные, а есть и золотая середина. Есть те, которые знают, чтоони богини, есть непробужденные богини. Моя позиция в том, что даже в самойпадшей женщине не заметили богиню и сломали ее", – заявил актер.Джигурда убежден, что России надо "вернуть эстрогенсекса". "Чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчасзагнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами. Поэтому наши женщины идут ксамцам, которые более богаты", – заявил артист в интервью . По словам известного своими эпатажными выходками актера,россиянки летят, как бабочки на огонь – и не понимают, чем это кончится. Нотакое их поведение только подчеркивает, что дам не устраивают кавалеры в роднойстране.Никита Джигурда прокомментировал разразившийся в соцсетяхскандал. В интернете идет бурное обсуждение сексуальных связей россиянок и футбольныхфанатов, приехавших в Россию на ЧМ-2018.