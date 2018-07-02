Дело завершено, виновные установлены. Речь идёт об избиении 13-летнего школьника. Случилось это в марте в Покрове. Напомню, ребенка-инвалида избила группа подростков. Все это сняли на видео и выложили в интернет. Бабушка мальчика обратилась к правоохранителям. А ребенок попал в больницу. Но экспертиза показала, что его здоровью был причинён лёгкий вред.

Дело завершено, виновные установлены. Речь идёт об избиении 13-летнего школьника. Случилось это в марте в Покрове. Напомню, ребенка-инвалида избила группа подростков. Все это сняли на видео и выложили в интернет. Бабушка мальчика обратилась к правоохранителям. А ребенок попал в больницу. Но экспертиза показала, что его здоровью был причинён лёгкий вред. Тем не менее, после лечения ребёнка-инвалида за государственные деньги отправили на санаторно-курортное лечение в Геленджик. Эта история получила широкий общественный резонанс. В соцсетях была информация, что участникам избиения позже самим угрожали. И вот следствие поделилось своим заключением. Избивало Кирилла, по версии правоохранителей, пятеро подростков. Четверо из них - несовершеннолетние. Сейчас все они поставлены на учёт. А пятому молодому человеку на момент драки уже было 18. И его ждёт реальный суд и, возможно, реальное наказание.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Но два 13-летних подростка, 14-летняя девочка и 15-летний молодой человек в силу возраста не попадают под уголовную ответственность. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство и направлены в органы системы профилактики. А 18-летнему по статье, которая ему инкриминируется, грозит до 2 лет лишения свободы".