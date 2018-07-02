Журналистка, радиоведущая и рекламист Юлия Рукавицына погибла в автокатастрофе. Знакомые девушки раскрыли некоторые подробности происшествия.
Журналистка, радиоведущая и рекламист Юлия Рукавицына погибла в автокатастрофе. Знакомые девушки раскрыли некоторые подробности происшествия.
По предварительным данным,
водитель автомобиля, в котором ехала Рукавицына, уснул за рулем, пишут на
странице Юлии в Facebook ее друзья и знакомые. "ДТП. Говорят, что водитель
уснул... Светлая память", – написала одна из знакомых Юлии.
Коллеги выразили соболезнования Юлии в соцсети. "Можно ли с
таким смириться? С тобой мы создали столько всего умного, важного и
интересного. Потому что какой человек, такие и мысли. Такой и
продукт. Счастливы, что имели честь знать тебя. RIP", – написал один из
сотрудников радио "Аристократы" в Facebook.
Стоит отметить, Юлия Рукавицына начинала свою карьеру как радиожурналистка,
впоследствии работала международных рекламных агентствах и больших издательских
домах. Она была создателем концепций для ряда известных брендов, ведущей программы
в эфире радио "Аристократы", преподавателем журналистики, фото и дизайна, передает Газета.ua.
На радио "Аристократы" Юлия вела программы "Дети -
детям" и "Воскресный папа". Рукавицына успела поработать в таких рекламных агентствах, как "Бюро Маркетинговых Технологий", Willard Group и Publisic Visage.
Cоздатель "Аристократов" написал, что Рукавицына создала один из лучших подкастов для радио, имея ввиду программу "Погружение". В ней журналисткам разговаривала с известными личностями на разные философские темы.