Журналистка, радиоведущая и рекламист Юлия Рукавицына погибла в автокатастрофе. Знакомые девушки раскрыли некоторые подробности происшествия.

Журналистка, радиоведущая и рекламист Юлия Рукавицына погибла в автокатастрофе. Знакомые девушки раскрыли некоторые подробности происшествия.По предварительным данным,водитель автомобиля, в котором ехала Рукавицына, уснул за рулем, пишут настранице Юлии в Facebook ее друзья и знакомые. "ДТП. Говорят, что водительуснул... Светлая память", – написала одна из знакомых Юлии.Коллеги выразили соболезнования Юлии в соцсети. "Можно ли стаким смириться? С тобой мы создали столько всего умного, важного иинтересного. Потому что какой человек, такие и мысли. Такой ипродукт. Счастливы, что имели честь знать тебя. RIP", – написал один изсотрудников радио "Аристократы" в Facebook.Стоит отметить, Юлия Рукавицына начинала свою карьеру как радиожурналистка,впоследствии работала международных рекламных агентствах и больших издательскихдомах. Она была создателем концепций для ряда известных брендов, ведущей программыв эфире радио "Аристократы", преподавателем журналистики, фото и дизайна, передает Газета.ua.На радио "Аристократы" Юлия вела программы "Дети -детям" и "Воскресный папа". Рукавицына успела поработать в таких рекламных агентствах, как "Бюро Маркетинговых Технологий", Willard Group и Publisic Visage.Cоздатель "Аристократов" написал, что Рукавицына создала один из лучших подкастов для радио, имея ввиду программу "Погружение". В ней журналисткам разговаривала с известными личностями на разные философские темы.