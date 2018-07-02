Цены на бензин все никак не снизятся, и экономия топлива становится важной проблемой для автомобилистов. Эксперты поделились советами, как снизить расходы на питание своего железного коня.

Цены на бензин все никак не снизятся, и экономия топливастановится важной проблемой для автомобилистов. Эксперты поделились советами, какснизить расходы на питание своего железного коня.Несколько правил, при их исполнении автолюбителями, помогутсущественно ограничить аппетиты транспортного средства. Соблюдать их владельцамавтомашин не трудно – они не выходят за рамки инструкций по эксплуатацииавтомобиля.Сбережет топливо отказ от "рваного" стиля езды.Резкий старт повышает нагрузку на мотор – цилиндры работают быстрее, а форсункивпрыскивают в них больше топлива. Расход бензина при таком режиме увеличиваетсяна 3-5 литров на 100 километров.Количество затраченного топлива зависит и от давления вшинах. Недокачанные, также как и перекачанные шины – убийцы экономичности влюбом автомобиле, предупреждают эксперты. Давление всегда должно соответствоватьтехническим параметрам автомобиля.Ездить в жару по городу, конечно, приятнее с кондиционером.Однако следует помнить, что это устройство – настоящий пожиратель топлива. Вего работе участвует компрессор, который приводится в движение механическимпутем. Так что вполне закономерно приятная прохлада в салоне обходится вдополнительные 2-3 литра. Если жара не так уж нестерпима, лучше обойтисьопущенным стеклом.Съедает топливо и работа на холостых оборотах – не стоитдержать включенным двигатель в те моменты, когда автомобиль простаивает. Есливы не собираетесь двигаться с места в течение ближайших 5-1– минут, двигательлучше выключить: это сэкономит вам около одного литра за час.Нагрузку на двигатель – а, соответственно, и расход бензина– увеличивает лишний вес. Каждые 80-100 килограммов увеличивают расход топливапочти на поллитра на 100 километров. Для экономии топлива нужно навести порядокв багажнике и салоне: убрать ненужные канистры и другие предметы, которые заметноувеличивают вес машины. Если вы не планируете выезжать за пределы города,вполне можно отказаться и от запасного колеса, приводит совет сотрудникастанции техобслуживания из Владивостока Игоря Мухина .