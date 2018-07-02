Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса Кинжал испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, при этом на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько ракет.

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что гиперзвуковые ракеты из состава новейшего комплекса "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3, при этом на одном бомбардировщике будут испытываться сразу несколько ракет.В марте текущего года президент России Владимир Путин впервые сообщил о комплексе "Кинжал", ракета которого летит на скорости, в 10 раз превышающей скорость звука, и способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. К настоящему времени в состав "Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести одну гиперзвуковую ракету, напоминает ТАСС.Ту-22М — дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей. Он был принят на вооружение в 1989 году, всего построено около 500 этих самолетов различных модификаций. В настоящее время ведутся работы над новой версией самолета — Ту-22М3М.