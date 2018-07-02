Пользователи по всему миру начали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемый вирус. Вредоносную программу распространяют под видом бесплатного универсального плеера для просмотра видео и прослушивания музыки онлайн.

Пользователи по всему миру начали обнаруживать на своих компьютерах неудаляемый вирус. Вредоносную программу распространяют под видом бесплатного универсального плеера для просмотра видео и прослушивания музыки онлайн.Под удар попали компьютеры с операционной системой Windows. Пользователи упорно пытались найти способ избавиться от него, но им так и не удалось удалить ПО.Программа российского производства All-Radio 4.27 Portable, под видом которой распространяется вредоносная программа, представляет собой бесплатный универсальный плеер, позволяющий слушать музыку и смотреть телепередачи. Неустановленным хакерам удалось подделать ее и выдать зараженную версию за оригинал, передает форум Malwarebytes.Специалисты отмечают, что большинство пользователей сообщили о появлении программы после скачивания некоторых активаторов продуктов Microsoft. Экспертам удалось выяснить, что под видом "ключей" жертвы получали рекламный пакет aimp, который и стал причиной заражения. Среди возможных инфекций могут так называемые спамеры, различные трояны, а также утилиты, скрывающие заражение.Судя по всему, создавшие данный вирус хакеры собираются организовать бизнес на данной схеме заражения. Эксперты, в свою очередь, предупреждают об опасности использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.