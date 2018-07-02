По данному факту правоохранители проводят проверку

По данному факту правоохранители проводят проверкуВ Санкт-Петербурге убили костромичку, которая переехала туда несколько лет назад,Последние несколько лет 37-летняя уроженка Макарьева проживала в северной столице, торговала в розницу и не имела постоянной прописки в городе.Тело обнаружили, пока в съемной квартире не было хозяйна. Это произошло 29 июня около 21.00 в доме №139 по проспекту Народного Ополчения. Женщина была завёрнута в полиэтиленовый пакет. На теле обнаружены признаки насильственной смерти - ссадины и гематомы.Подозревается в убийстве хозяин квартиры- 48-летний мужчина. Сейчас он находится в розыске. Полицейские возбудили уголовное дело.