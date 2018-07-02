Ситуация в Незалежной не станет лучше, уверен киевский
журналист Андрей Ваджра. По его словам, единственный выход из создавшегося
положения – ликвидировать украинское государство.
Ситуация в Незалежной не станет лучше, уверен киевский
журналист Андрей Ваджра. По его словам, единственный выход из создавшегося
положения – ликвидировать украинское государство.
По словам аналитика, лучше всего украинцы жили, когда у них
не было собственного государства. "То, что мы называем Украина – проклятие этой
территории. Единственный выход из той ситуации – ликвидация проекта Украина,
причем под корень, до основания", – цитирует журналиста РИА ФАН.
Ваджра убежден, что до того момента, пока Незалежная будет
существовать, будет насилие, разруха и кровь. Киевский журналист полагает, что
создатели украинской государственности изначально задумывали ее для разделения
единого народа. Аналитик подчеркнул, что попытки эмигрировавших в Россию
украинских политиков создать собственную политическую силу заранее обречены на
провал.
Стоит отметить, что за последние годы из-за резкого
ухудшения социально-экономической обстановки увеличился отток населения из
Незалежной. Только за 2013-2016 годы численность экономически активных граждан
от 15 до 70 лет в стране сократилась с 21 до 18 миллионов человек. В то же
время количество штатных работников уменьшилось на два миллиона, а численность
самозанятых – на 2,5 миллиона.
Многие украинцы уезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию,
Чехию. Кроме того, популярным направлением для трудовой миграции продолжает
оставаться Россия. Однако из-за трудностей в отношениях между Москвой и Киевом
заставляет граждан Незалежной отдавать предпочтение европейскому направлению.
По словам украинского политолога Дмитрия Джангирова, Европу
Украина нужна исключительно в качестве дешевой рабочей силы. Он подчеркнул, что
в течение 20 лет дефицит рабочей силы правительства Старого Света планируют
покрыть именно мигрантами из Незалежной.