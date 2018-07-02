Ситуация в Незалежной не станет лучше, уверен киевский журналист Андрей Ваджра. По его словам, единственный выход из создавшегося положения – ликвидировать украинское государство.

Ситуация в Незалежной не станет лучше, уверен киевскийжурналист Андрей Ваджра. По его словам, единственный выход из создавшегосяположения – ликвидировать украинское государство.По словам аналитика, лучше всего украинцы жили, когда у нихне было собственного государства. "То, что мы называем Украина – проклятие этойтерритории. Единственный выход из той ситуации – ликвидация проекта Украина,причем под корень, до основания", – цитирует журналиста РИА ФАН.Ваджра убежден, что до того момента, пока Незалежная будетсуществовать, будет насилие, разруха и кровь. Киевский журналист полагает, чтосоздатели украинской государственности изначально задумывали ее для разделенияединого народа. Аналитик подчеркнул, что попытки эмигрировавших в Россиюукраинских политиков создать собственную политическую силу заранее обречены напровал.Стоит отметить, что за последние годы из-за резкогоухудшения социально-экономической обстановки увеличился отток населения изНезалежной. Только за 2013-2016 годы численность экономически активных гражданот 15 до 70 лет в стране сократилась с 21 до 18 миллионов человек. В то жевремя количество штатных работников уменьшилось на два миллиона, а численностьсамозанятых – на 2,5 миллиона.Многие украинцы уезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию,Чехию. Кроме того, популярным направлением для трудовой миграции продолжаетоставаться Россия. Однако из-за трудностей в отношениях между Москвой и Киевомзаставляет граждан Незалежной отдавать предпочтение европейскому направлению.По словам украинского политолога Дмитрия Джангирова, ЕвропуУкраина нужна исключительно в качестве дешевой рабочей силы. Он подчеркнул, чтов течение 20 лет дефицит рабочей силы правительства Старого Света планируютпокрыть именно мигрантами из Незалежной.