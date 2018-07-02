Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский высказался насчет очередного казуса корпорации Google с Крымским мостом. Он назвал обозначение переправы на картах компании на украинском языке рецидивом болезни.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский высказался насчет очередного казуса корпорации Google с Крымским мостом. Он назвал обозначение переправы на картах компании на украинском языкерецидивом болезни.Министр внутренней политики, информации и связи Крыма сравнил связанные с названием переправы курьезные случаи с эпидемиями различных заболеваний. "Тот случай, когда кажется человеку, что он вирус победил, а затем вспышка, и все заново. Так и с компанией Google – периодические рецидивы болезни", – заявил Полонский.Более того, вице-премьер Крыма выразил опасение, что в компании не хватает грамотных переводчиков и специалистов, которые способны правильно указать географическое название объекта на разных языках, передает РИА Новости. "По большому счету нам все равно, вылечатся они от этой "вирусной инфекции" или нет", – добавил он.Напомним, что сотрудники крупной американской компании Google, по всей видимости, нашли для себя наиболее "политкорректный" способ обозначить Крымский мост на своей карте. Cо стороны Таманского полуострова мост подписали на русском языке, а ближе к Крыму – по-украински: "Кримський Мiст".Ранее агентство финансово-экономических новостей Bloomberg опубликовало карту, на которой Крым не принадлежит ни России, ни Украине. В статье о политической ситуации в странах с развивающимися рынками журналисты выделили Украину желтым цветом, а Россию – темно-серым. Крым оказался светло-серым, будто он не входил в предмет исследования.15 мая президент Владимир Путин открыл Крымский мост для пассажирского движения. Первым по путепроводу проехал глава государства за рулем КамАЗа.Открытие путепровода крайне негативно встретили на Западе. А постпред украинского президента на полуострове Борис Бабин вовсе заявил, что запуск пассажирского движения по Крымскому мосту принес России кучу неприятностей.