Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.

Лада Дэнс обнародовала свежую фотографию. Популярная исполнительница сделала селфи, которое порядком расстроило ее преданных фанатов.Лада Дэнс путешествует с друзьями по Европе. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила несколько фотографий, сделанных в Германии. Одним из самых свежих кадров оказалось селфи, которым поделилась артистка с многочисленными подписчиками. Лада крупным планом запечатлела свое лицо, на котором, кроме туши для ресниц, нет ни грамма косметики.Многочисленные подписчики неоднозначно высказались о снимке. Пока одни фанаты рассыпались в комплиментах, другие буквально крестились в ужасе. В частности, особо внимательные поклонники сделали вывод, что Лада Дэнс явно перестаралась с уколами красоты и прочими ухищрениями в желании продлить молодость."Расстроили этими 👄 👄 👄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Лада, удалите фото", "Оооо 🤦‍♀️ капец, сделаю вид что я этого не видела", "Зачем, это фото???", "Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого", "Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы "красоты", "жесть", "Не узнать", "Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ... извините, но как первобытный человек", "Уродина, и это правда. Хватит врать", – высказались ужаснувшиеся поклонники.Примечательно, что точно неизвестно, в каком году родилась Лада Дэнс (настоящее имя Лада Волкова). Если раньше на официальном сайте артистки значилась дата – 11 сентября 1966 год, то сейчас там указано несколько другое, а именно: 11 сентября 1969 год.