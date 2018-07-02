Когда певец Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram публиковал трогательное фото с сыном Никита во время исторического матча Россия – Испания, то, конечно, и предположить не мог, какую странную реакцию оно вызовет у подписчиков.

Когда певец Сергей Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram публиковал трогательное фото с сыном Никита во время исторического матча Россия – Испания, то, конечно, и предположить не мог, какую странную реакцию оно вызовет у подписчиков.Люди, не обладающие тактом, тут же стали обсуждать, кто у ребенка мать и есть ли она вообще. "Семью не выбирают, дети в семьях папа+папа или мама+мама изначально ранены душой, это остается с ними на всю жизнь! Это будет поколение социальных уродов, которые не знают, что такое любовь и забота матери, любовь к Родине, умение защитить свое отечество! Это инфантильные существа, которые тормозят общее развитие и движение вперед!" – написала одна шибко умная дама. "Голубенький ты наш! зачем сына в эту грязь тягать", – вторит ей другая. Ни стыда, ни совести у трещоток"Тут вспоминается президент Владимир Путин, который на попытки выведать что-то про личную жизнь резко ответил: "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь". Сергею стоило поступить так же. Но он демократично смолчал.Зато его близкий друг Дмитрий Кузнецов, которого иногда видят с Сергеем и его сыном на отдыхе, в магазинах, молчать не стал, и справедливо врезал бестактным всезнайкам: "А не пойти ли вам на **** со своими советами? Следите за собой и своей семьей. В ваших советах никто не нуждается!"Многие люди поддержали друга артиста. "Почему некоторые особи считают своей обязанностью вставить свои 5 копеек? Вас никто не просил высказывать свое гомофобское мнение. Сергей будет жить так, как ему хочется и С КЕМ ему хочется. Вас это не должно касаться. Правильно написал Дмитрий, лучше следите за собой и своей жизнью... ", "Это не ваше дело, кто является мамой Никиты, это личное тлело Сергея и его семьи", "Какое вам дело, какие глаза у его мамы и откуда вообще появился ребенок? Живите своей жизнью и не лезьте туда, куда лезть не надо",– поддержали Дмитрия фанаты Сергея.