В Национальной баскетбольной ассоциации произошел громкий переход. Главная звезда заокеанского баскетбола Леброн Джеймс перешел из Кливленд Кэвальерз в Лос-Анджелес Лэйкерз.

В Национальной баскетбольной ассоциации произошел громкий переход. Главная звезда заокеанского баскетбола Леброн Джеймс перешел из "Кливленд Кэвальерз" в "Лос-Анджелес Лэйкерз".Трехкратный чемпион НБА Леброн Джемс подписал четырехлетний контракт с "Лос-Анджелес Лэйкерз". Согласно договору, Джеймс получит за четыре года 154 миллиона долларов. Ранее Леброн отказался подписывать новый контракт с "Кливлендом". Руководство 16-кратных чемпионов НБА рассчитывает, что приход 33-летнего нападающего поможет калифорнийцам преодолеть затянувшийся кризис. "Лэйкерз" не выходили в плей-офф НБА с 2012 года.Леброн Джеймс был выбран на драфте "Кливленд Кэвальерз" в 2003 году, после чего отыграл за "рыцарей" семь сезонов. В 2010 он перешел в "Майами Хит", в составе которого Леброн дважды стал чемпионом – в 2012 и 2013 годах. В 2014 Джеймс вернулся в "Кливленд" и помог "рыцарям" выиграть свой первый в истории чемпионский титул в 2016 году. В составе сборной США Джеймс дважды становился олимпийским чемпионом – в 2008 и 2012 годах.