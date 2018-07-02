Испанский полузащитник лондонского Челси Сеск Фабрегас прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. По мнению чемпиона мира по футболу, россияне были слабее соперника.

Испанский полузащитниклондонского "Челси" Сеск Фабрегас прокомментировал матч 1/8 финала ЧМ-2018между сборными России и Испании. Помнению чемпиона мира по футболу, россияне были слабее соперника.Подопечный миллиардера и хозяина "Челси" Романа Абрамовичаподелился впечатлениями от разгрома сборной Испании от России.Исход игры стал для него полной неожиданностью."У меня нет слов...Ожидал другого матча… Я увидел у российскойкоманды план, который сработал. Этот план заключался в том, чтобы дотянуть досерии пенальти и молиться", – заявил Фабрегас в эфире BBC. По его мнению, сборная Испании должна былапройти как минимум в полуфинал. Футболист признался, что расстроен тем, что ему приходится видеть печальные лица своихдрузей.В свою очередь высказался по поводу крахакоманды Испании и ее капитан Серхио Рамос. В плане тактики конкурента онпридерживается такой же позиции, как и Фабрегас. "Вылет с чемпионата миравсегда воспринимается болезненно. Сборная России ждала серии пенальти. Это былих единственный шанс. При этом могу сказать, что горжусь нашей командой", – передаетслова Рамоса в Twitter Федерация футбола Испании.Как писали Dni.Ru, 1 июля Россия разгромила команду Испании и вышла вчетвертьфинал Чм-2018. Исход игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборнаясыграет со сборной Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской командыпройдет 7 июля в Сочи. Начало в 21:00 по мск.