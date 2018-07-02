Семейную драму Александра и Миланы Кержаковых разбирали на телеканале Россия 1. В студии программы Прямой эфир сами виновники скандала так и не появились, однако была обнародована запись приватной беседы футболиста и его жены.

Семейную драму Александра и Миланы Кержаковых разбирали нателеканале "Россия 1". В студии программы "Прямой эфир" сами виновники скандалатак и не появились, однако была обнародована запись приватной беседы футболиста и его жены.Ведущий программы Андрей Малахов заявил присутствующим, чтов распоряжении редакторов телепрограммы появилась аудиозапись интимного телефонного разговораМиланы и Александра. Как оно попало к ушлым телевизионщикам шоумен не пояснил.Беседа супругов начинается с требования молодой матери разрешитьей встречи с сыном. Она уверяет мужа, что вылечилась."Я не верю тебе! – отвечает ей Кержаков и продолжает – Твои разговорына тему того, что ты готова выбросить ребенка из окна, до того момента, когдаты уехала туда (В клинику.– Прим.ред.), или тебя определили, это будет или нетпродолжаться? Я не знаю, на сколько тебя вылечили. Тебя определили в клинику, втом числе и-за того, что ты была психически нездорова, ты употребляла, чтотолько возможно. Ты можешь наплести всем, что я тиран и не даю тебе видетьребенка, а в итоге не давала ребенка видеть мне твоя мать. И с топором на менянабрасывались по ее инициативе. И она это не отрицала".После футболист добавил, что если Милана действительнопришла в себя, то не будет препятствовать ее свиданиям с ребенком. Александрвыразил желание поговорить с лечащим врачом супруги и посмотреть официальнуювыписку из больницы. Девушка ответила, что согласна предоставить все необходимые документы.В той же беседе Кержакова отметила, что не понимает, почемуАлександр уходит от нее. Она не хочет разводиться. Спортсмен не стал комментироватьжелание девушки сохранить брак, он попросил супругу вернуть ему деньги. "Неворуй то, что тебе не принадлежит – сказал супруге Кержаков – Я не прошу братьнаши деньги. Мои деньги возьми и привези, пожалуйста, их мне, потому что этомои деньги и к тебе они не относятся".Молодая мама отметила, что в таком случае она останется без средств к существованию.Сдерживая раздражение Александр попросил привезти ему только "его деньги", а "остальныеденьги", которые были нажиты во время их совместного проживания они поделятпополам.Девушка не унималась, судя по всему, в этой ситуацииматериальная сторона вопроса – это лишь предлог удержать любимого рядом. "Мне насрать на этиденьги, мне насрать на это все! Я хочу объяснить тебе, что моя большая проблемазаключается в том, что несмотря на то, что прошло такое огромное количество времени,вот уже практически полгода я не могу тебя разлюбить", – сообщила девушка напоследок.Ознакомившись с записью, Малахов пришел к выводу, чтовозможно семью Кержаковых еще можно спасти. Он предложил присутствующим подумать над тем, как помочь звезднойчете найти общий язык.Напомним, 28 июнясупруга Александра Кержакова Милана объявила, что муж отобрал у нее их общегосына Артемия. По словам заплаканной женщины, спортсмен буквально похитилмальчика и с тех пор не дает матери видеться с ним.Милана призналась, чтопроблемы в семье начались после смерти ее отца – сенатора Вадима Тюльпанова.Убитая горем молодая женщина не нашла поддержки у мужа, который, к слову, ей изменял.Милана не отрицает, что тоже виновата в том, что ее бракразваливается. В какой-то момент она начала употреблять сильнодействующиепрепараты и запрещенные вещества отчего совсем потеряла над собой контроль. Несколькомесяцев девушка проходила реабилитацию в наркологической клинике.