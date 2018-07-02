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<a href="http://33live.ru/novosti/02-07-2018-mama-verit-eyo-syn-budet-xodit.html" target="_blank">Мама верит, её сын будет ходить!</a> - Не теряет надежды. Мама ребёнка-инвалида верит, что поставит своего малыша на ноги. У него тяжёлая форма ДЦП. Положение осложняется тем, что три с лишним года назад семья бежала из Луганска, где начались беспорядки. Испытания на этом не закончились. Из семьи ушёл папа. На что сейчас живёт беженка с больным ребёнком на руках? И о чём просит? Историю семьи выслушал Александр Инин.