Звезда мирового футбола Диего Марадона нашел оригинальный
способ отмечать голы аргентинской сборной. Ему охотно помогала в этом модель
Росио Олива, которая на 30 лет моложе своего бойфренда.
Звезда мирового футбола Диего Марадона нашел оригинальный
способ отмечать голы аргентинской сборной. Ему охотно помогала в этом модель
Росио Олива, которая на 30 лет моложе своего бойфренда.
Решающий матч за выход в 1/4 финала со сборной Франции
выдался напряженным. Однако Марадона предпочел не нервничать. Видимо, это же
посоветовали ему и медики – на предыдущей игре аргентинцев футбольный мэтр
принял столько успокоительных, что его пришлось доставить в больницу. Правда,
до госпитализации легендарный игрок успел показать обществу несколько
неприличных жестов.
На сей раз обошлось без скандала. Этому способствовала, судя
по всему, хорошая компания: 57-летнего Марадону сопровождала 27-летняя модель
Росио Олива. После каждого напряженного момента она успокаивала своего кавалера
– пара сливалась в страстном поцелуе, не стесняясь присутствующих, пишет Daily Star.
Нельзя сказать, чтобы поведение Марадоны особо радовало
коллег: западные СМИ вовсю тиражируют снимки с кислой физиономией сидящего по
соседству со сладкой парочкой изрядно располневшего Рональдо. Хотя, возможно,
плохое настроения еще одного легендарного футболиста объясняется проигрышем
Аргентины: сборная уступила французам со счетом 4:3 и отправилась домой.