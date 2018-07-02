Звезда мирового футбола Диего Марадона нашел оригинальный способ отмечать голы аргентинской сборной. Ему охотно помогала в этом модель Росио Олива, которая на 30 лет моложе своего бойфренда.

Звезда мирового футбола Диего Марадона нашел оригинальныйспособ отмечать голы аргентинской сборной. Ему охотно помогала в этом модельРосио Олива, которая на 30 лет моложе своего бойфренда.Решающий матч за выход в 1/4 финала со сборной Франциивыдался напряженным. Однако Марадона предпочел не нервничать. Видимо, это жепосоветовали ему и медики – на предыдущей игре аргентинцев футбольный мэтрпринял столько успокоительных, что его пришлось доставить в больницу. Правда,до госпитализации легендарный игрок успел показать обществу нескольконеприличных жестов.На сей раз обошлось без скандала. Этому способствовала, судяпо всему, хорошая компания: 57-летнего Марадону сопровождала 27-летняя модельРосио Олива. После каждого напряженного момента она успокаивала своего кавалера– пара сливалась в страстном поцелуе, не стесняясь присутствующих, пишет Daily Star.Нельзя сказать, чтобы поведение Марадоны особо радовалоколлег: западные СМИ вовсю тиражируют снимки с кислой физиономией сидящего пососедству со сладкой парочкой изрядно располневшего Рональдо. Хотя, возможно,плохое настроения еще одного легендарного футболиста объясняется проигрышемАргентины: сборная уступила французам со счетом 4:3 и отправилась домой.