По ее мнению, увеличение пенсионного возраста - необходимая мера

По ее мнению, увеличение пенсионного возраста - необходимая мераПенсионная реформа нуждается в более детальной, широкой и экономически обоснованной проработке - считает директор Института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета, доктор экономических наук Маргарита Беркович.По словам профессора, преобразования в пенсионной системе страны «назрели». Это признают эксперты, к повышению пенсионного возраста, рассказала Маргарита Беркович, в целом, было готово и общественное мнение.«Сам подход к тому, что увеличение пенсионного возраста – это мера необходимая, не вызывает сомнений. Но есть очень много моментов, которые нуждаются в обсуждении», - считает доктор экономических наук.Маргарита Беркович отметила, что пенсионная реформа, предполагающая «годовые шаги» увеличения возраста выхода на заслуженный отдых, выглядит «стремительной». Эта модель, говорит собеседница, может повлечь за собой ряд последствий.«Не исключено, что в результате более тщательной и открытой работы с цифрами и экономическими гипотезами обществу и властям удастся найти разумный и эффективный компромисс, - подчеркнула профессор.В настоящее время обсуждение пенсионной реформы проходит на всех уровнях. Жители страны и экспертные сообщества высказывают свои предложения по совершенствованию законопроекта.В региональном пенсионном фонде рассказали, что жители массово обращаются с вопросами. К примеру, спрашивают, изменится ли срок выхода на пенсию тех, кто не выработал стаж для назначения страховой пенсии и претендуют на социальную.«Социальные пенсии остаются. Сейчас женщины уходят на социальную пенсию в 60, мужчины в 65. Новый закон предполагает так же прибавку в 5 лет для граждан, не имеющих требуемого страхового стажа. То есть женщины в 68 лет, мужчины в 70 лет», - прокомментировала начальник отдела Отделения ПРФ по Костромской области Ольга Пигалева.