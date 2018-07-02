Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес высоко оценил игру своего товарища по сборной и клубу Игоря Акинфеева. Российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в серии пенальти испанцев 4:3. Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса.

Защитник сборной России и ЦСКА Марио Фернандес высоко оценил игру своего товарища по сборной и клубу Игоря Акинфеева. Российская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв в серии пенальти испанцев 4:3. Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса."Это была очень сложная игра как с физической точки зрения, так и с моральной. Испанцы много атаковали, нам пришлось непросто в обороне. Сегодня мы выбили одного из фаворитов турнира, теперь будем работать и готовиться к следующей игре. Мы очень рады выйти в четвертьфинал. Сегодня вся команда играла здорово. Акинфеев — великолепный вратарь, он нам очень помог", — приводит слова Фернандеса РИА Новости.Другой футболист сборной России Дмитрий Черышев посвятил над испанцами своим родным и близким. " "Это радость для всей страны, мало кто предполагал, что мы дойдем так далеко, но мы смогли это сделать. Я очень рад сейчас. Моей первой мыслью после забитого пенальти была мысль об отце, семье, моей девушке. Они это заслужили, так как они многое перенесли в последние годы из-за моих травм. Так что эта победа для них",