Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков
и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей Ольги
Бузовой Мало половин. Это случилось во время рабочей поездки в Саранск.
Спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков
и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей Ольги
Бузовой "Мало половин". Это случилось во время рабочей поездки в Саранск.
Политики посетили стадион "Мордовия Арена". После
визита городские волонтеры предложили чиновникам поучаствовать в утренней
разминке. Они повторяли движения за молодыми людьми: подпрыгивали, хлопали
в ладоши и даже подпевали. При
этом волонтеры подбадривали Матвиенко, Волкова и Тултаева, призывая
их двигаться "побыстрее", передает Ura.ru. Текст
песни был переделан ("воло-волонтер" вместо "мало половин").