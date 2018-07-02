Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей Ольги Бузовой Мало половин. Это случилось во время рабочей поездки в Саранск.

СпикерСовета Федерации Валентина Матвиенко, глава Мордовии Владимир Волкови мэр Саранска Петр Тултаев станцевали под песню поющей ведущей ОльгиБузовой "Мало половин". Это случилось во время рабочей поездки в Саранск.Политики посетили стадион "Мордовия Арена". Послевизита городские волонтеры предложили чиновникам поучаствовать в утреннейразминке. Они повторяли движения за молодыми людьми: подпрыгивали, хлопалив ладоши и даже подпевали. Приэтом волонтеры подбадривали Матвиенко, Волкова и Тултаева, призываяих двигаться "побыстрее", передает Ura.ru. Текстпесни был переделан ("воло-волонтер" вместо "мало половин").