Принцы Гарри и Уильям приняли участие благотворительном матче по поло Audio Polo Challenge. За наследников королевы болела Меган Маркл.

Принцы Гарри и Уильям приняли участие благотворительном матчепо поло Audio Polo Challenge. За наследников королевы болела Меган Маркл.Меган приехала в Coworth Park Polo Club в Аскоте всопровождении подруги – теннисистки Серены Уильямс. Девушки поддерживали принцевс трибун. Герцогиня Сассекская была в отличном расположении духа, она резво болталас приятельницей и ее мужем Алексисом Оганяном.Для нового выхода в свет Маркл выбрала клетчатый сарафан от Shoshanna Ashlandизнатуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией для циркуляции воздуха, очень напоминающий халат. Белую шляпку с темной лентой Madewellx Biltmore и босоножки Sarah Flint Grear.Платье превосходно сидело на Меган, однако народ счел, что жене принца негоже в подобном виде появляться на публике. В соцсетях британцы заявили, что Маркл в очередной раз крупно опозорилась.Между тем отметим, что актриса приехала насостязания не напрасно – команда принца Гарри разбила противников со счетом5:2. Все собранные от игр средства монаршие особы планируют отдать на благотворительность.Добавим, что супруга принцаУильяма Кейт Миддлтон на мероприятии так и не появилась. Вероятно, она осталасьдома присматривать за детьми.Хотя, возможно, дело совсем нев том, что с детьми Миддлтон некому посидеть. В западной прессе то и делопоявляется информация о том, что Маркл и Миддлтон не могут найти общий язык.Соперничество молодых женщиночень злит их мужей. Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружитьсемьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей несуждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что оченьрасстраивает и злит братьев. К примеру, недавно американское изданиеInTouchWeekly сообщало, что Кейт очень разозлилась, когда узнала, что новые апартаментыМеган и Гарри будут больше по квадратным метрам, чем их квартира.