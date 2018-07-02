Принцы Гарри и Уильям приняли участие благотворительном матче
по поло Audio Polo Challenge. За наследников королевы болела Меган Маркл.
Принцы Гарри и Уильям приняли участие благотворительном матче
по поло Audio Polo Challenge. За наследников королевы болела Меган Маркл.
Меган приехала в Coworth Park Polo Club в Аскоте в
сопровождении подруги – теннисистки Серены Уильямс. Девушки поддерживали принцев
с трибун. Герцогиня Сассекская была в отличном расположении духа, она резво болтала
с приятельницей и ее мужем Алексисом Оганяном.
Для нового выхода в свет Маркл выбрала клетчатый сарафан от Shoshanna Ashland
из
натуральной ткани со специальными дырочками – перфорацией для циркуляции воздуха, очень напоминающий халат. Белую шляпку с темной лентой Madewell
x Biltmore и босоножки Sarah Flint Grear.
Платье превосходно сидело на Меган, однако народ счел, что жене принца негоже в подобном виде появляться на публике. В соцсетях британцы заявили, что Маркл в очередной раз крупно опозорилась.
Между тем отметим, что актриса приехала на
состязания не напрасно – команда принца Гарри разбила противников со счетом
5:2. Все собранные от игр средства монаршие особы планируют отдать на благотворительность.
Добавим, что супруга принца
Уильяма Кейт Миддлтон на мероприятии так и не появилась. Вероятно, она осталась
дома присматривать за детьми.
Хотя, возможно, дело совсем не
в том, что с детьми Миддлтон некому посидеть. В западной прессе то и дело
появляется информация о том, что Маркл и Миддлтон не могут найти общий язык.
Соперничество молодых женщин
очень злит их мужей. Принцы планировали, что после женитьбы они будут дружить
семьями и часто проводить время вчетвером. Видимо, мечтам молодых людей не
суждено сбыться. С каждым днем отношения герцогинь только ухудшаются. Что очень
расстраивает и злит братьев. К примеру, недавно американское издание
InTouchWeekly сообщало, что Кейт очень разозлилась, когда узнала, что новые апартаменты
Меган и Гарри будут больше по квадратным метрам, чем их квартира.