Поездка в этом автомобиле похожа на полет бизнес-классом: очень дорого, очень мягко и комфортно. И S560 купе абсолютно подтверждает это сравнение. Элегантный, но не утративший обычной “мерседесовской” массивности, этот автомобиль обращает на себя внимание на дороге. И, хоть его видно издалека, ближайшее рассмотрение ничуть не менее интересно.

Поездка в этом автомобиле похожа на полет бизнес-классом: оченьдорого, очень мягко и комфортно. И S560 купе абсолютно подтверждает это сравнение. Элегантный,но не утративший обычной “мерседесовской” массивности, этот автомобиль обращаетна себя внимание на дороге. И, хоть его видно издалека, ближайшее рассмотрениеничуть не менее интересно.Там,где большинство современных производителей предпочли перечеркнуть силуэт машиныгоризонтальной линией, у S-купе сногсшибательный чувственный изгиб,тянущийся от переднего крыла до заднего. Подчеркнутый нисходящей кромкой отзаднего колеса к переднему, эти линии создают ощущение скорости, даже когдаавтомобиль стоит на подземной парковке. Красота.Там,где красота требует жертв, S-klasse требует лишь денег. Стартовая цена этого купе чуть больше двенадцатимиллионов рублей. Но зачем тебе квартира в Москве, если у тебя есть Мерседес?MercedesS560 4MATIC КупеЦена, руб12559 151Цена в минимальной конфигурации, руб12370 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)V83982 / 469ПриводполныйРазгон 0-100, сек4,6Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км8,7/ 15,8Снаряженная масса, кг2070Длина/ширина/высота, мм5027/1899/1411Дорожный просвет, мм130Объем багажника, л400Какя уже говорил, внутри бизнес-класс. Огромные мягкие кресла с вентиляцией и дажемассажем, отделка деревом с черным лаком designo, космический роскошный дизайн. Не хватает толькостюардессы с прохладительными напитками.Нет,ну вы посмотрите на это! В этих креслах хочется провести остаток жизни. Кромесимпатичных боковых саппортов, я заметил решетки поддува в подголовникахпередних сидений, обычно встречаемые мной в кабриолетах. Зачем эта опциянаходится в комплектации купе с несъемной крышей – для меня загадка.Изгибторпедо просто фантастический, и лично у меня вызывает ассоциации с фильмом“Полет Навигатора”, помните такой? Да и вообще дизайн инопланетных летательныхаппаратов в кино 80-х и 90-х как раз отличался сплошными изгибами и плавнымиформами.Сдвоенныйдисплей – одна из лучших компоновок приборной доски, доступная, кстати, и в E-классе.Наэтом роскошь не заканчивается. В салоне стоит специальная система ароматизации.Да-да, у S-klasse есть свой собственный парфюм! Так как запахи припомощи фотографии пока не передать, покажу вам то произведение искусства,которое в комплектации обозначено как оптика. На сегментах фар присутствуетогранка, и я даже не удивлюсь, если они измеряются в каратах (да-да, это Swarovski).Задниефонари тоже не подвели: они собраны из LED-сегментов, выполненных в виде лепестков.Подкапотом здесь все строго. Не разбирающиеся люди пожмут плечами и закроют крышкуобратно. Но не мы с вами! Возможно, здесь не так вычурно и выпендрежно как в AMG-модификации, но узнающих людей двигатель V8 с двойным турбонаддувом всегда будет вызывать мурашки.Наконец,нажимаю на газ до упора (на пустой свободной трассе, может быть даже наавтобане в Германии, отстаньте от меня блюстители правил). Разгон у этой машинытакой же впечатляющий, как и внешность. Тяжелый “мерс” с пугающей легкостьюкладет стрелку на спидометре прежде, чем я успеваю вообще понять чтопроисходит. На отметке 260 срабатывает электронный ограничитель. При всем притом, что крутящий момент здесь 700 Нм, благодаря мягким креслам и тщательнопродуманной системе амортизации, даже самый резкий старт внутри машиныощущается плавным и вальяжным. А разгон-то 4,6 секунды – показатель отнюдь недетский. При переключении на спортивный режим, система выхлопа радует звукамидетонации в выхлопной системе неотработанного топлива, что прибавляетвальяжному на вид S560 спортивного задора.Жальтолько, что задние пассажиры такой поездкой насладиться не смогут, ведь местадля них здесь совсем нет. Ну, точнее, есть, если не брать в расчет ноги. Ну, ачто вы хотели? Купе – автомобиль для эгоиста.моих глазах аудиосистема Burmester – произведение искусства чистой воды, и вмешиваться в ее настройки сродникощунству. При всем при этом, в S560 средние частоты оказались чересчур резкими, иих пришлось прибрать. Прибавляем пару единиц в басах – и вот оно, идеальноезвучание. Огромное количество динамиков, сфокусированных на водителе (точкуфокуса можно переместить на центр или на пассажира), вкупе с умными алгоритмамиобработки 3Dсигнала, создает очень правдоподобный эффект присутствия. Особенно если закрытьглаза.Надороге автомобиль воспринимается неоднозначно. С одной стороны, это Мерседес,да еще и с агрессивным “фасом” и низкой посадкой (клиренс – 130 мм). С другой -купе. Возможно, из-за этого дорогу мне уступали не так быстро, как когда яездил на “Майбахе”. Хотя кто их в зеркало заднего вида различит? В любом случае,вели себя соучастники дорожного движения уважительно.уважением на меня посмотрел и Дмитрий Харатьян, когда на одной из съемочныхплощадок я припарковался рядом с его S560 AMG 63. Пообсуждав пару минут с коллегой все прелестивождения люксовых мерседесов и насладившись эффектом, я признался, что машинавзята на обзор. Но приятный осадок все-таки остался.Гитарав багажник влезла на “четверочку”, с притиркой. Пришлось сначала поместитьузкую часть в нишу в багажнике, а потом под углом пропихнуть все остальное. Нухоть что-то в этой машине не идеально.уже наговорил S560 кучу комплиментов, поэтому выводы будут короткими: если вы можетепозволить себе автомобиль за двенадцать миллионов, попробуйте эту тачку. Еслинет – добро пожаловать "в клуб". Сдавая автомобиль технику в пресс-парке Mercedes, на вопрос естьли повреждения, я ответил, что да – дыра в моем сердце. Во взгляде техника яувидел понимание.Обзорподготовлен специально для портала dni.ru