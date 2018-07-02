02.07.2018

2018-07-02 09:15:20

Молодой пловец попал в ловушку на реке и утонул

На реке Белой в поселке Старая Александровка в Уфе утонул 23-летний пловец, передает портал . Несчастный случай произошел в опасной зоне, не предназначенной для купания. В том районе реки из-под земли бьют родниковые воды, создающие резкий перепад температуры воды, что создает опасную ловушку для всех, кто проплывает мимо. Именно в нее и попал молодой человек. его тело достали из воды местные жители.