Объявивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер Никита
Джигурда своеобразно отметил победу российской сборной над командой Испании. По
случаю такого события на столичных улицах появился агитационный Джигурда-мобиль.
Объявивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер Никита
Джигурда своеобразно отметил победу российской сборной над командой Испании. По
случаю такого события на столичных улицах появился агитационный Джигурда-мобиль.
На большом фургоне красуются сам Джигурда, держащий в руках
одну из башен Кремля и надпись "Я верну Москве секс!" Подписчики
актера уже оценили его акцию, назвав машину "супер-мега крутой".
Кто-то в комментариях к посту Джигурды в Instagram пригласил его агитационный автомобиль в Красногорск.
Напомним, что 12 июня Никита Джигурда объявил, что намерен
выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Свое решение он оформил в
виде стихотворения. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь,/ я принял решение и
иду в мэры Москвы,/ зная и видя что творится... не стесняйтесь/ подержать меня!
И не пожалеете вы!!", – написал он на своей странице в Instagram. В своем
видеообращении он пообещал "сказать вслух то, о чем говорят многие".
"Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошо
представляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – заметил Никита Джигурда.
Судя по его видеообращению, артист намерен бороться за права автомобилистов,
которых ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города. Поклонники
одобрили решение артиста.
Также Джигурда заручился поддержкой многочисленных
футбольных фанатов, которых в Москве сейчас десятки тысяч. Помощники артиста собирают подписи в
его поддержку в самой гуще столичных фан-зон. Помимо российских болельщиков, поставить
подпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то собственными
глазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобы ставили
автографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы еще
неоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9
сентября. Предвыборная кампания совпала со стартом в российской столице чемпионата
мира по футболу. С тех пор о своем желании побороться за пост главы города
сообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простые
местные жители. В числе кандидатов на пост градоначальника и действующий глава
города Сергей Собянин. Окончательный список претендентов будет обнародован до
14 июля.