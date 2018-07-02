Объявивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер Никита Джигурда своеобразно отметил победу российской сборной над командой Испании. По случаю такого события на столичных улицах появился агитационный Джигурда-мобиль.

Объявивший о своем участии в выборах мэра Москвы актер НикитаДжигурда своеобразно отметил победу российской сборной над командой Испании. Послучаю такого события на столичных улицах появился агитационный Джигурда-мобиль.На большом фургоне красуются сам Джигурда, держащий в рукаходну из башен Кремля и надпись "Я верну Москве секс!" Подписчикиактера уже оценили его акцию, назвав машину "супер-мега крутой".Кто-то в комментариях к посту Джигурды в Instagram пригласил его агитационный автомобиль в Красногорск.Напомним, что 12 июня Никита Джигурда объявил, что намеренвыдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы. Свое решение он оформил ввиде стихотворения. "Улыбайтесь, господа, улыбайтесь,/ я принял решение ииду в мэры Москвы,/ зная и видя что творится... не стесняйтесь/ подержать меня!И не пожалеете вы!!", – написал он на своей странице в Instagram. В своемвидеообращении он пообещал "сказать вслух то, о чем говорят многие"."Я вижу много несправедливости в нашем городе и хорошопредставляю, ради кого я хочу пойти на выборы", – заметил Никита Джигурда.Судя по его видеообращению, артист намерен бороться за права автомобилистов,которых ущемляют платные парковки и пешеходные улицы в центре города. Поклонникиодобрили решение артиста.Также Джигурда заручился поддержкой многочисленныхфутбольных фанатов, которых в Москве сейчас десятки тысяч. Помощники артиста собирают подписи вего поддержку в самой гуще столичных фан-зон. Помимо российских болельщиков, поставитьподпись за актера могли даже иностранцы. Кто-то собственнымиглазами видел, как болельщики сборной Аргентины и Мексики якобы ставилиавтографы в поддержку Никиты Джигурды. Конечно, подписные листы ещенеоднократно будут проверяться в штабе, где брак отсеется.Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9сентября. Предвыборная кампания совпала со стартом в российской столице чемпионатамира по футболу. С тех пор о своем желании побороться за пост главы городасообщили уже многие горожане: политики, актеры, шоумены и малоизвестные простыеместные жители. В числе кандидатов на пост градоначальника и действующий главагорода Сергей Собянин. Окончательный список претендентов будет обнародован до14 июля.