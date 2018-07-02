Василий Уткин нашел объяснение великолепной игре Игоря Акинфеева в матче с испанцами. Телекомментатор считает, что вратарю российской сборной помогли все злобные шутки, которые ранее допускали в его адрес как фанаты, так и футбольные специалисты.

Василий Уткин нашел объяснение великолепной игре Игоря Акинфеевав матче с испанцами. Телекомментатор считает, что вратарю российской сборнойпомогли все злобные шутки, которые ранее допускали в его адрес как фанаты, таки футбольные специалисты.Уткин не может припомнить случая, когда сборная СССР билапослематчевые пенальти – а уж с командой России такого точно никогда не было.Но теперь, после игры с Испанией, Игорь Акинфеев стал героем эпоса, считаетВасилий Уткин."И вот Игорь выигрывает эту серию пенальти. Кто-тоговорил, что если мяч долетает до ворот, то он должен долетать рваный и в крови– и Акинфеев и тогда его тоже ловил. Он сделал свое дело, а в серии пенальтистал героем эпоса", сказал Уткин.При этом телекомментатор отказался извиняться передфутболистами или фанатами за высказанные им ранее отрицательные оценкироссийской сборной. И напомнил, что над Акинфеевым все злобно насмехались по поводу"его псевдосухой серии в Лиге чемпионов"."А вам не кажется, что одно неотделимо от другого? Вамне кажется, что, именно пройдя через это в частности, Акинфеев только истановится тем героем, которым мы сейчас восхищаемся? И мы восхищаемся им темсильнее, чем больше над ним ржали", – сказал Уткин на своемYouTube-канале.Сборная России совершила то, что казалось невозможным,одолев в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 Испанию в серии пенальти. Чемпионовмира 2010 года россияне победили со счетом 4:3. Основное и дополнительное времязавершилось вничью – 1:1.В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии, матчпройдет в Сочи 7 июля. А испанцы – а вместе с ними и многие болельщики -отправляются домой.