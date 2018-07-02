Василий Уткин нашел объяснение великолепной игре Игоря Акинфеева
в матче с испанцами. Телекомментатор считает, что вратарю российской сборной
помогли все злобные шутки, которые ранее допускали в его адрес как фанаты, так
и футбольные специалисты.
Василий Уткин нашел объяснение великолепной игре Игоря Акинфеева
в матче с испанцами. Телекомментатор считает, что вратарю российской сборной
помогли все злобные шутки, которые ранее допускали в его адрес как фанаты, так
и футбольные специалисты.
Уткин не может припомнить случая, когда сборная СССР била
послематчевые пенальти – а уж с командой России такого точно никогда не было.
Но теперь, после игры с Испанией, Игорь Акинфеев стал героем эпоса, считает
Василий Уткин.
"И вот Игорь выигрывает эту серию пенальти. Кто-то
говорил, что если мяч долетает до ворот, то он должен долетать рваный и в крови
– и Акинфеев и тогда его тоже ловил. Он сделал свое дело, а в серии пенальти
стал героем эпоса", сказал Уткин.
При этом телекомментатор отказался извиняться перед
футболистами или фанатами за высказанные им ранее отрицательные оценки
российской сборной. И напомнил, что над Акинфеевым все злобно насмехались по поводу
"его псевдосухой серии в Лиге чемпионов".
"А вам не кажется, что одно неотделимо от другого? Вам
не кажется, что, именно пройдя через это в частности, Акинфеев только и
становится тем героем, которым мы сейчас восхищаемся? И мы восхищаемся им тем
сильнее, чем больше над ним ржали", – сказал Уткин на своем
YouTube-канале.
Сборная России совершила то, что казалось невозможным,
одолев в первом раунде плей-офф ЧМ-2018 Испанию в серии пенальти. Чемпионов
мира 2010 года россияне победили со счетом 4:3. Основное и дополнительное время
завершилось вничью – 1:1.
В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии, матч
пройдет в Сочи 7 июля. А испанцы – а вместе с ними и многие болельщики -
отправляются домой.