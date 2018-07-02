За ними будущее российской науки и техники. В 33 регионе стартовал финал всероссийского научного чемпионата Воздушно-инженерная школа. В нашей области он проходит впервые. Участники - школьники, студенты лицеев, колледжей и технических вузов от Новосибирска до Феодосии. Целую неделю ребята будут представлять свои научные проекты, изучать ракетостроение и запускать модели ракет, спутников и коптеров. О мечтах и проектах юных учёных узнала Маргарита Махрова.
За ними будущее российской науки и техники. В 33 регионе стартовал финал всероссийского научного чемпионата "Воздушно-инженерная школа". В нашей области он проходит впервые. Участники - школьники, студенты лицеев, колледжей и технических вузов от Новосибирска до Феодосии. Целую неделю ребята будут представлять свои научные проекты, изучать ракетостроение и запускать модели ракет, спутников и коптеров. О мечтах и проектах юных учёных узнала Маргарита Махрова.