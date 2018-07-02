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<a href="http://33live.ru/novosti/02-07-2018-nad-oblastyu-vzletyat-rakety-i-sputniki.html" target="_blank">Над областью взлетят ракеты и спутники</a> - За ними будущее российской науки и техники. В 33 регионе стартовал финал всероссийского научного чемпионата Воздушно-инженерная школа. В нашей области он проходит впервые. Участники - школьники, студенты лицеев, колледжей и технических вузов от Новосибирска до Феодосии. Целую неделю ребята будут представлять свои научные проекты, изучать ракетостроение и запускать модели ракет, спутников и коптеров. О мечтах и проектах юных учёных узнала Маргарита Махрова.