Австралийский производитель пляжной одежды предложил носить бикини необычным образом — надев его вверх ногами. Многие девушки по всему миру остались в восторге от этого тренда и назвали его мгновенным способом увеличить грудь.

Австралийский производитель пляжной одежды предложил носить бикини необычным образом —надев его "вверх ногами". Многие девушки по всему миру остались в восторге от этого тренда и назвали его "мгновенным способом увеличить грудь".Новый тренд задала итальянская модель Валентина Фрадеграда. Манекенщица однажды надела топ купальника вверх тормашками. Она повязала бретельки вокруг тела, а нижние завязки затянула над грудью.Представители бренда Cantik, который занимается изготовлением пляжного белья, попросили подписчиц выразить свое мнение насчет этой идеи. Стоит отметить, что большинство представительниц прекрасного пола остались в восторге и назвали этот способ "мгновенным увеличением груди". Дело в том, что такой способ ношения купальника дает моментальный пуш-ап-эффект.Создательница движения Фрадеграда даже посвятила этому движению отдельную страницу в социальных сетях. На ней девушки делятся фотографиями с надетым вверх тормашками топом, передает The Sun.Напомним, что это далеко не первая попытка создать белье, которое кардинально бы подчеркивало женские формы. Так, в июне 2018 года бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию увеличивающей ягодицы пляжной одежды под названием Mery Playa by Sofia Resing.По словам манекенщицы, она мечтала о своей уникальной линии купальников всю жизнь, поэтому при работе над коллекцией она продумала каждую мелочь. "Мы внедрили эластичную вставку в нижнюю часть купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их", – рассказала основатель бренда.