Известную писательницу и телеведущую Татьяну Устинову не
узнать. Звезда сбросила лишний вес и очень похорошела.
Известную писательницу и телеведущую Татьяну Устинову не
узнать. Звезда сбросила лишний вес и очень похорошела.
Фото писательницы опубликовала в Instagram актриса Ксения
Лаврова-Глинка. Знаменитости запечатлены на съемочной площадке популярной передачи
"Мой герой". Татьяна и Ксения вовсю улыбаются, явно наслаждаясь обществом друг
друга.
Пользователи Сети не узнали Устинову. Автор популярных
детективов очень похудела и, кажется, стала выглядеть на 10 лет моложе. "Ой, невероятно! В одном из интервью Татьяна
Устинова писала, что весила 180 кг. Сейчас она на фото в Вашем весе (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец
Татьяна похудела👍", "Устинова как
постройнела!👍", "Это точно Т.Устинова....?",
"Я аж Татьяну не узнала :-))", "Татьяну не узнать, какая худенькая стала
👍", – писали восторженные комментаторы.
Добавим, что Устинова уже несколько лет борется с лишним
весом. Ранее в интервью изданию 7Дней.ru писательница рассказала, как ей удалось
сбросить 100 килограммов. По словам Татьяны, нужно просто сократить порции и
перестать переедать. Она опытным путем нашла тот необходимый для нее лично
объем потребляемой пищи. Автор детективов признается, что иногда ест меньше
дневной нормы из-за чего ее детям кажется, что она голодает.
Как писали Dni.Ru похудеть Татьяне пришлось по
медицинским показаниям. Напуганная врачами писательница решила не рисковать своим здоровьем и
распрощалась с лишним весом.