Известную писательницу и телеведущую Татьяну Устинову не узнать. Звезда сбросила лишний вес и очень похорошела.

Известную писательницу и телеведущую Татьяну Устинову неузнать. Звезда сбросила лишний вес и очень похорошела.Фото писательницы опубликовала в Instagram актриса КсенияЛаврова-Глинка. Знаменитости запечатлены на съемочной площадке популярной передачи"Мой герой". Татьяна и Ксения вовсю улыбаются, явно наслаждаясь обществом другдруга.Пользователи Сети не узнали Устинову. Автор популярныхдетективов очень похудела и, кажется, стала выглядеть на 10 лет моложе. "Ой, невероятно! В одном из интервью ТатьянаУстинова писала, что весила 180 кг. Сейчас она на фото в Вашем весе (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "МолодецТатьяна похудела👍", "Устинова какпостройнела!👍", "Это точно Т.Устинова....?","Я аж Татьяну не узнала :-))", "Татьяну не узнать, какая худенькая стала👍", – писали восторженные комментаторы.Добавим, что Устинова уже несколько лет борется с лишнимвесом. Ранее в интервью изданию 7Дней.ru писательница рассказала, как ей удалосьсбросить 100 килограммов. По словам Татьяны, нужно просто сократить порции иперестать переедать. Она опытным путем нашла тот необходимый для нее личнообъем потребляемой пищи. Автор детективов признается, что иногда ест меньшедневной нормы из-за чего ее детям кажется, что она голодает.Как писали Dni.Ru похудеть Татьяне пришлось помедицинским показаниям. Напуганная врачами писательница решила не рисковать своим здоровьем ираспрощалась с лишним весом.