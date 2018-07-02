Певица Алсу вернулась в Россию после нескольких лет жизни за границей. Популярная исполнительница показала фото повзрослевших дочерей, и ее поклонники сделали вывод, что старшая наследница выглядит практически ровесницей именитой мамы.

Певица Алсу вернулась в Россию после нескольких лет жизни за границей. Популярная исполнительница показала фото повзрослевших дочерей, и ее поклонники сделали вывод, что старшая наследница выглядит практически ровесницей именитой мамы.Певица Алсу родила сына Рафаэля летом 2016 года и буквально пропала из поля зрения журналистов и поклонников. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка редко публиковала фотографии из-за рубежа. Алсу признавалась, что ушла в тень, чтобы с головой погрузиться в материнство.Однако сейчас стало известно, что артистка вернулась в Россию. Алсу стала чаще делиться с подписчиками публикациями, сделанными в Москве, а недавно певица отметила юбилей – ей исполнилось 35 лет. В честь круглой даты Алсу снялась для журнала, причем сделала это вместе с дочками: 11-летней Сафиной и десятилетней Микеллой.В соцсети Алсу выложила фотографию обложки, а затем и снимок, на котором запечатлена с девочками в футболках с символикой чемпионата мира по футболу. Артистка дала понять, что вместе с наследницами следит за главным событием этого лета. "Болеем!!!!! Россия вперед!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – коротко написала Алсу.Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артистке и ее наследницам. Причем большинство фанатов обратили внимание на Сафину. По их мнению, девочка обладает необычной восточной красотой и выглядит старше своих лет."какая Сафина большая ! прям девушка! выглядит старше мамы)))", "Как на вас троих приятно смотреть, как скромность украшает, ведь не зря народ придумал такое словосочетание !)", "Какие замечательные девочки. Сафина такая восточная красавица , чудо как хороша", "Вы как будто старшая сестра, все молодеете и хорошеете", "Какие у Сафины волосы кудрявые 😍", "Старшая дочь копия отца. Не обычная квасота у нее", – высказались пользователи Сети.