Девушка известного российского актера и режиссера Данилы Козловского Ольга Зуева сделала довольно смелый шаг. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото топлес.

Девушка известного российского актера и режиссераДанилы Козловского Ольга Зуева сделала довольно смелый шаг. Онаопубликовала на своей странице в Instagram фото топлес.На черно-белом снимкеОльга прикрывает грудь руками и томно смотрит в камеру. Также она рассказала,что ей приходится снимать себя самой. "Сама себя снимаю", – подписала она фото.ПодписчикиЗуевой написали девушке множество комплиментов, отметив ее утонченность икрасоту. "Потрясающая!", "Вы прекрасны", "Нежная", "Богиня", "Чувственная", -прокомментировали снимок поклонники невесты Козловского.Однаконашлись и те, кому раздетая Ольга не понравилась. "Это ужасно! Извините, какой-то скелет без половыхпризнаков. Зачем? Ваше тело показывать посторонним можно только одетым", "Надосрочно в больницу, лечиться от анорексии и сколиоза", – считают критики.Отметим,что недавно Зуева дебютировала в отечественном кино в качестве режиссера. Так,на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "Нарайоне". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Фильмдолжен выйти на экраны 4 октября. Кроме того, Ольга сыграла главную женскуюроль в фильме Козловского "Тренер".О том, что Данила иОльга собираются пожениться, заговорили в прошлом году. Слухи появились послеих поездки в Японию, откуда модель приехала с кольцом с внушительнымбриллиантом на безымянном пальце. При этом сама Зуева предпочитает нераспространяться об их будущем.