Девушка известного российского актера и режиссера
Данилы Козловского Ольга Зуева сделала довольно смелый шаг. Она
опубликовала на своей странице в Instagram фото топлес.
Девушка известного российского актера и режиссера
Данилы Козловского Ольга Зуева сделала довольно смелый шаг. Она
опубликовала на своей странице в Instagram фото топлес.
На черно-белом снимке
Ольга прикрывает грудь руками и томно смотрит в камеру. Также она рассказала,
что ей приходится снимать себя самой. "Сама себя снимаю", – подписала она фото.
Подписчики
Зуевой написали девушке множество комплиментов, отметив ее утонченность и
красоту. "Потрясающая!", "Вы прекрасны", "Нежная", "Богиня", "Чувственная", -
прокомментировали снимок поклонники невесты Козловского.
Однако
нашлись и те, кому раздетая Ольга не понравилась. "Это ужасно! Извините, какой-то скелет без половых
признаков. Зачем? Ваше тело показывать посторонним можно только одетым", "Надо
срочно в больницу, лечиться от анорексии и сколиоза", – считают критики.
Отметим,
что недавно Зуева дебютировала в отечественном кино в качестве режиссера. Так,
на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На
районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Фильм
должен выйти на экраны 4 октября. Кроме того, Ольга сыграла главную женскую
роль в фильме Козловского "Тренер".
О том, что Данила и
Ольга собираются пожениться, заговорили в прошлом году. Слухи появились после
их поездки в Японию, откуда модель приехала с кольцом с внушительным
бриллиантом на безымянном пальце. При этом сама Зуева предпочитает не
распространяться об их будущем.