Звезда шоу Дом-2 Ольга Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулись на поляну. Поклонники шоу недоумевают, зачем звездные родители потащили кроху в телевизионный публичный дом.

Звезда шоу "Дом-2" ОльгаРапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулись наполяну. Поклонники шоу недоумевают, зачем звездные родители потащили кроху в телевизионный "публичный дом".Сегодня в своем Instagram Ольгаподелилась радостной для нее новостью. Она и ее супруг перевезли все пожитки на"Дом-2"."Наконец перевезли все вещии переехали в Дом 2 😇Солнышко мое ясное ☀Доченькамоя Любовь ❤наше чудо изчудес 🌟Сегодня тебе 3 месяца 🎉🦄🌸💗😇расти здоровенькой , красивой , умной на радостьмаме и папе 🙏Твояулыбка это бесценно 😍Мамаи папа тебя очень любят наша принцесса 👼Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с ваминаши подписчики 💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Рапунцель.Пользователи Сети былишокированы, узнав, что малыша повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки, ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти любовь, но и инфекционные заболевания."Дак если увас уже создалась семья и вы построили свою любовь,за каким х...ром вы обратноедете на проэкт????? вроде лозунг "Построй свою любовь" вам то тамчто делать??? пиариться что-ли??? ребенка хоть пожалейте! ", "Нищеброды вернулисьв бичприемник😐😄", "Какот камер будете ребенка прятать ?? Они же там везде везде )", "Позорище,и опять на проект. Увалень твой работать нормально не пробовал? Или толькокрасть да людей кидать умеет?! Как вы без проекта жить будете интересно?","Скольконаверно инфекции на доме 2 пипец это не для ребенка мало того что все спят другс другом но и таскаются то Сейшелы то еще хрен знает где иммунитет малышки еще некрепкий как можно так рисковать", – писали возмущенныеинтернет-обыватели.Отметим, что семейство Дмитренкопланировало вернуться на телепроект сразу после крещения дочери. Церковноетаинство состоялось 30 июля в столице. В храме присутствовали только самыеблизкие. После проведения ритуала счастливое семейство отправилосьпраздновать в ресторан.