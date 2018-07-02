Звезда шоу Дом-2 Ольга
Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулись на
поляну. Поклонники шоу недоумевают, зачем звездные родители потащили кроху в телевизионный публичный дом.
Звезда шоу "Дом-2" Ольга
Рапунцель вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и трехмесячной дочкой вернулись на
поляну. Поклонники шоу недоумевают, зачем звездные родители потащили кроху в телевизионный "публичный дом".
Сегодня в своем Instagram Ольга
поделилась радостной для нее новостью. Она и ее супруг перевезли все пожитки на
"Дом-2".
"Наконец перевезли все вещи
и переехали в Дом 2 😇
Солнышко мое ясное ☀Доченька
моя Любовь ❤наше чудо из
чудес 🌟Сегодня тебе 3 месяца 🎉🦄🌸💗😇расти здоровенькой , красивой , умной на радость
маме и папе 🙏Твоя
улыбка это бесценно 😍Мама
и папа тебя очень любят наша принцесса 👼Совсем скоро мы познакомим нашу малышку с вами
наши подписчики 💋
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", – написала Рапунцель.
Пользователи Сети были
шокированы, узнав, что малыша повезут, по сути, в общежитие, где кроха будет 24
часа находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей. Многие испугались за здоровье малышки, ведь новенькие участники могут принести на проект не только желание найти любовь, но и инфекционные заболевания.
"Дак если у
вас уже создалась семья и вы построили свою любовь,за каким х...ром вы обратно
едете на проэкт????? вроде лозунг "Построй свою любовь" вам то там
что делать??? пиариться что-ли??? ребенка хоть пожалейте! ", "Нищеброды вернулись
в бичприемник😐😄", "Как
от камер будете ребенка прятать ?? Они же там везде везде )", "Позорище,
и опять на проект. Увалень твой работать нормально не пробовал? Или только
красть да людей кидать умеет?! Как вы без проекта жить будете интересно?",
"Сколько
наверно инфекции на доме 2 пипец это не для ребенка мало того что все спят друг
с другом но и таскаются то Сейшелы то еще хрен знает где иммунитет малышки еще некрепкий как можно так рисковать", – писали возмущенные
интернет-обыватели.
Отметим, что семейство Дмитренко
планировало вернуться на телепроект сразу после крещения дочери. Церковное
таинство состоялось 30 июля в столице. В храме присутствовали только самые
близкие. После проведения ритуала счастливое семейство отправилось
праздновать в ресторан.