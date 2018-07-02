Голкипер, капитан российской сборной по футболу
Игорь Акинфеев дал откровенное интервью. В нем герой матча Россия-Испания
рассказал о своей частной жизни.
Голкипер, капитан российской сборной по футболу
Игорь Акинфеев дал откровенное интервью. В нем герой матча Россия-Испания
рассказал о своей частной жизни.
Беседа состоялась больше месяца назад на сборе в Австрии. Однако
официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал его
сейчас, после триумфальной победы наших футболистов над "Красной фурией".
Акинфеев признался, что любит горы и деревню. Ему даже хотелось
бы попробовать там пожить. "Я мечтаю и даже жене говорю: с футболом закончу, на старости
лет купим дом в деревне, будет коза. Конечно, глумлю, травлю… Попробовать,
может, и хочется. Но я понимаю: неделю максимум – и все", – рассказал
футболист. Еще в его планах – прыгнуть с парашютом. По словам Акинфеева, высоты
он не боится. При этом сейчас спортсмен к этому не готов: говорит, адреналина
пока и так хватает.
Настоящая страсть вратаря – рыбалка. Но вырваться из-за плотного
графика Игорю на нее непросто. "Это такая мечта для меня: чтобы меня никто не
трогал, а я на три-четыре дня сел отдохнуть – и чтобы вообще никого не было.
Самый тяжелый улов? Я ловил на жерлицу – не на удочку. Вес, по-моему, 2300
грамм", – поделился Акинфеев.
Также футболист рассказал,
как проводит досуг с супругой Екатериной. По его словам, в кинотеатр они выходят
редко, предпочитая смотреть новинки кино дома, на медиаплеере.
Однако вкусы на этот счет у них с женой разные. "Я люблю комедии
посмотреть, потому что вечером хочу отдохнуть, расслабиться, чайку попить,
бутеры можем сделать легкие. Садимся, жена говорит: давай это посмотрим. – А
это что? – Это драма. – Я говорю: не, драму не хочу. – Но это классный фильм...
В итоге, вы же понимаете, женщина – существо хитрое, выигрывает всегда", – поделился
Акинфеев.
Оказывается, Игорь Акинфеев –
строгий папа. "Могу и крикнуть. Конечно, мы детей не бьем... В основном, сына,
конечно, ругаю. Он же хулиганит. При этом, по словам голкипера, он и сам в детстве
вел себя не идеально. Мог родителям и характер свой показать.
"На тренировки опаздывал, конечно, но всегда приезжал. Когда не
было денег, устраивал истерики, плакал – родители занимали деньги, и мы все
равно ехали на тренировку… Когда в школе учился,
у меня в голове был только футбол", – рассказал Акинфеев. Ради тренировки мог
пожертвовать хорошей оценкой по предмету.
Отметим, после матча с
Испанией Игорь Акинфеев стал настоящим национальным героем. За время игры он отбил девять ударов, а потом еще два пенальти.
Напомним, 1 июля
Россия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исход
игры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборной
Хорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.
Начало в 21:00 мск.