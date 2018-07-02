Голкипер, капитан российской сборной по футболу Игорь Акинфеев дал откровенное интервью. В нем герой матча Россия-Испания рассказал о своей частной жизни.

Голкипер, капитан российской сборной по футболуИгорь Акинфеев дал откровенное интервью. В нем герой матча Россия-Испаниярассказал о своей частной жизни.Беседа состоялась больше месяца назад на сборе в Австрии. Однакоофициальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал егосейчас, после триумфальной победы наших футболистов над "Красной фурией".Акинфеев признался, что любит горы и деревню. Ему даже хотелосьбы попробовать там пожить. "Я мечтаю и даже жене говорю: с футболом закончу, на старостилет купим дом в деревне, будет коза. Конечно, глумлю, травлю… Попробовать,может, и хочется. Но я понимаю: неделю максимум – и все", – рассказалфутболист. Еще в его планах – прыгнуть с парашютом. По словам Акинфеева, высотыон не боится. При этом сейчас спортсмен к этому не готов: говорит, адреналинапока и так хватает.Настоящая страсть вратаря – рыбалка. Но вырваться из-за плотногографика Игорю на нее непросто. "Это такая мечта для меня: чтобы меня никто нетрогал, а я на три-четыре дня сел отдохнуть – и чтобы вообще никого не было.Самый тяжелый улов? Я ловил на жерлицу – не на удочку. Вес, по-моему, 2300грамм", – поделился Акинфеев.Также футболист рассказал,как проводит досуг с супругой Екатериной. По его словам, в кинотеатр они выходятредко, предпочитая смотреть новинки кино дома, на медиаплеере.Однако вкусы на этот счет у них с женой разные. "Я люблю комедиипосмотреть, потому что вечером хочу отдохнуть, расслабиться, чайку попить,бутеры можем сделать легкие. Садимся, жена говорит: давай это посмотрим. – Аэто что? – Это драма. – Я говорю: не, драму не хочу. – Но это классный фильм...В итоге, вы же понимаете, женщина – существо хитрое, выигрывает всегда", – поделилсяАкинфеев.Оказывается, Игорь Акинфеев –строгий папа. "Могу и крикнуть. Конечно, мы детей не бьем... В основном, сына,конечно, ругаю. Он же хулиганит. При этом, по словам голкипера, он и сам в детствевел себя не идеально. Мог родителям и характер свой показать."На тренировки опаздывал, конечно, но всегда приезжал. Когда небыло денег, устраивал истерики, плакал – родители занимали деньги, и мы всеравно ехали на тренировку… Когда в школе учился,у меня в голове был только футбол", – рассказал Акинфеев. Ради тренировки могпожертвовать хорошей оценкой по предмету.Отметим, после матча сИспанией Игорь Акинфеев стал настоящим национальным героем. За время игры он отбил девять ударов, а потом еще два пенальти.Напомним, 1 июляРоссия разгромила команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Исходигры решила серия пенальти: 4:3. Теперь наша сборная сыграет со сборнойХорватии. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи.Начало в 21:00 мск.