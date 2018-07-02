Открытие нового Крылатского моста, который является частью Северо-Западной хорды (СЗХ), улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч жителей столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Открытие нового Крылатского моста, который является частьюСеверо-Западной хорды (СЗХ), улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч жителей столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.По его словам, в рамках строительства участка СЗХ отЛенинградского шоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицубыло построено 2,4 километра дорог. Он подчеркнул, что запуск движения по этомуучастку на 30% увеличит пропускную способность дорог в районах Крылатское,Кунцево, Хорошево-Мневники и Филевский парк. Как отметил Хуснуллин, там проживают более полумиллионамосквичей.Глава столичного стройкомплекса напомнил, что за последние нескольколет была проведена реконструкция части улиц Крылатская и Нижние Мневники. Крометого, был возведен боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту. Также наэтом участке появился разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторонуКарамышевской набережной.Движение по новому Крылатскому мосту открыл в понедельник, 2июля, мэр Москвы Сергей Собянин. Длина путепровода составляет 282 метра. Пословам градоначальника, реализация проекта Северо-Западной хорды в основномзавершена, осталось несколько объектов.Мэр уточнил, что в целом протяженность дорог СЗХ составитоколо 80 километров. Собянин назвал хорду сложнейшим проектом. "Сегодняможно сказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавилон.Напомним, Северо-Западная хорда проходит от Дмитровского доСколковского шоссе и Мичуринского проспекта, соединяя между собой районы севераи запада столицы. Она разгружает Бульварное, Садовое и Третье транспортноекольца, а также ряд крупных вылетных магистралей.