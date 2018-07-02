Открытие нового Крылатского моста, который является частью
Северо-Западной хорды (СЗХ), улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч жителей столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
Открытие нового Крылатского моста, который является частью
Северо-Западной хорды (СЗХ), улучшит транспортную ситуацию для 500 тысяч жителей столицы. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.
По его словам, в рамках строительства участка СЗХ от
Ленинградского шоссе с выходом через улицу Нижние Мневники на Крылатскую улицу
было построено 2,4 километра дорог. Он подчеркнул, что запуск движения по этому
участку на 30% увеличит пропускную способность дорог в районах Крылатское,
Кунцево, Хорошево-Мневники и Филевский парк. Как отметил Хуснуллин, там проживают более полумиллиона
москвичей.
Глава столичного стройкомплекса напомнил, что за последние несколько
лет была проведена реконструкция части улиц Крылатская и Нижние Мневники. Кроме
того, был возведен боковой проезд вдоль прохода к Крылатскому мосту. Также на
этом участке появился разворотный съезд с улицы Нижние Мневники в сторону
Карамышевской набережной.
Движение по новому Крылатскому мосту открыл в понедельник, 2
июля, мэр Москвы Сергей Собянин. Длина путепровода составляет 282 метра. По
словам градоначальника, реализация проекта Северо-Западной хорды в основном
завершена, осталось несколько объектов.
Мэр уточнил, что в целом протяженность дорог СЗХ составит
около 80 километров. Собянин назвал хорду сложнейшим проектом. "Сегодня
можно сказать, что основные проблемы на этом участке решены", – добавил
он.
Напомним, Северо-Западная хорда проходит от Дмитровского до
Сколковского шоссе и Мичуринского проспекта, соединяя между собой районы севера
и запада столицы. Она разгружает Бульварное, Садовое и Третье транспортное
кольца, а также ряд крупных вылетных магистралей.