Александр Тарасов, известный как рэпер T-killah, взорвал сеть Instagram, выложив видео с процессом нанесения татуировки на лицо. После исторического выхода сборной России в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу певец набил Россия. Игорь у себя на щеке. Поклонники артиста разделились на два лагеря, увидев смелый поступок исполнителя.

АлександрТарасов, известный как рэпер T-killah, взорвал сеть Instagram, выложив видео с процессом нанесениятатуировки на лицо. После исторического выхода сборной России в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу певец набил "Россия. Игорь" у себя на щеке. Поклонникиартиста разделились на два лагеря, увидев смелый поступок исполнителя.Подпоследним постом, где знаменитый артист опубликовал видео в тату-студии,разразилась огненная полемика. Многие фанаты Саши проявили уважение, оценилисмелый поступок, всячески поддержав его в комментариях: "Мужик сказал мужик сделал!!!" (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Охренеть! Простокрасавчик!", "Красава! ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ!!!!", "Тигр".Некоторые изпоклонников написали целые "тирады" в поддержку его действиям, проявилиуважение, поблагодарили за сдержанное обещание и даже успели пожалеть:"Красавчик, чисто за слова ответил!", "А мне тебя так жалко, Саш… Чувствуетсячто тебе так больно в этот момент. Ты настоящий мужчина! Огромный тебе респекти уважуха, от души! Спасибо за твою честность!".Другие восприняли это как выходку для привлечения внимания. Некоторые выразили мнение, что артист фактически изуродовал себя, пытаясь отметить событие века. Посыпалисьслова, полные осуждения и иронии: "Чене на лбу то? Прям жирным шрифтом на весь лоб надо было набить РОССИЯ! Всемсразу издалека было бы видно!", "Главное теперь не мыть лицо", "Зачем набиватьимя Игорь. Играла вся команда и все молодцы", – пишут злостные комментаторы.Сюдаже входят те, кто критикуют рэпера за "временный хайп". Хейтеры уверены, чтонастоящей татуировкой тут и не пахнет. Найдены тысячи подтверждений того, чторисунок на лице поддельный: "Ну неее, тату-машинкой такую тонкую линию неелозили бы туда-сюда", "Поверхность не обработана (следы нарисованного флага) И почему Россия ещё незавершена, а уже перешли Игорю?)", "Пацаны, это маркер", "Мальчик хнойиспачкался?", "Шариковой ручкой хренячит!".Напомним,что рэпер пообещал набить тату в случае победы российских футболистов надиспанскими, об этом он пишет под своей фотографией на странице в Instagram: "Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху налице – РОССИЯ!". Мать Саши, Елена Тарасова, в тот же день оставила комментарийпод этим фото: "Наверное, я буду единственной россиянкой, которая теперьвынуждена болеть за испанцев. Оле-оле, Испания!". Вопреки мольбам мамы певцаРоссия вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Испанию в серии пенальти.Такжезаметим, что певец не уточнял, какой именно будет тату: временная, на всюжизнь, ручкой или фломастером. На этот факт обратили внимание многиепользователи, встав на защиту артиста: "Понятно, что временная, набил-набил, а какая конкретно, не обсуждаласьже!", "Сделал же, речь не шла о том на всегда или временная", "Даже если ивременная, все равно тату! Молодец, сдержал слово!". Однако оставим T-KILLAH нарастерзание аудитории соц-сетей, а сами издалека будем наблюдать за последующимразвитием событий.