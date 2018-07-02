Александр
Тарасов, известный как рэпер T-killah, взорвал сеть Instagram, выложив видео с процессом нанесения
татуировки на лицо. После исторического выхода сборной России в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу певец набил Россия. Игорь у себя на щеке. Поклонники
артиста разделились на два лагеря, увидев смелый поступок исполнителя.
Александр
Тарасов, известный как рэпер T-killah, взорвал сеть Instagram, выложив видео с процессом нанесения
татуировки на лицо. После исторического выхода сборной России в 1/4 финала на чемпионате мира по футболу певец набил "Россия. Игорь" у себя на щеке. Поклонники
артиста разделились на два лагеря, увидев смелый поступок исполнителя.
Под
последним постом, где знаменитый артист опубликовал видео в тату-студии,
разразилась огненная полемика. Многие фанаты Саши проявили уважение, оценили
смелый поступок, всячески поддержав его в комментариях: "Мужик сказал мужик сделал!!!" (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Охренеть! Просто
красавчик!", "Красава! ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ, ЛУЧШИЙ!!!!", "Тигр".
Некоторые из
поклонников написали целые "тирады" в поддержку его действиям, проявили
уважение, поблагодарили за сдержанное обещание и даже успели пожалеть:
"Красавчик, чисто за слова ответил!", "А мне тебя так жалко, Саш… Чувствуется
что тебе так больно в этот момент. Ты настоящий мужчина! Огромный тебе респект
и уважуха, от души! Спасибо за твою честность!".
Другие восприняли это как выходку для привлечения внимания. Некоторые выразили мнение, что артист фактически изуродовал себя, пытаясь отметить событие века. Посыпались
слова, полные осуждения и иронии: "Че
не на лбу то? Прям жирным шрифтом на весь лоб надо было набить РОССИЯ! Всем
сразу издалека было бы видно!", "Главное теперь не мыть лицо", "Зачем набивать
имя Игорь. Играла вся команда и все молодцы", – пишут злостные комментаторы.
Сюда
же входят те, кто критикуют рэпера за "временный хайп". Хейтеры уверены, что
настоящей татуировкой тут и не пахнет. Найдены тысячи подтверждений того, что
рисунок на лице поддельный: "Ну неее, тату-машинкой такую тонкую линию не
елозили бы туда-сюда", "Поверхность не обработана (следы нарисованного флага) И почему Россия ещё не
завершена, а уже перешли Игорю?)", "Пацаны, это маркер", "Мальчик хной
испачкался?", "Шариковой ручкой хренячит!".
Напомним,
что рэпер пообещал набить тату в случае победы российских футболистов над
испанскими, об этом он пишет под своей фотографией на странице в Instagram: "Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на
лице – РОССИЯ!". Мать Саши, Елена Тарасова, в тот же день оставила комментарий
под этим фото: "Наверное, я буду единственной россиянкой, которая теперь
вынуждена болеть за испанцев. Оле-оле, Испания!". Вопреки мольбам мамы певца
Россия вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв Испанию в серии пенальти.
Также
заметим, что певец не уточнял, какой именно будет тату: временная, на всю
жизнь, ручкой или фломастером. На этот факт обратили внимание многие
пользователи, встав на защиту артиста: "Понятно, что временная, набил-набил, а какая конкретно, не обсуждалась
же!", "Сделал же, речь не шла о том на всегда или временная", "Даже если и
временная, все равно тату! Молодец, сдержал слово!". Однако оставим T-KILLAH на
растерзание аудитории соц-сетей, а сами издалека будем наблюдать за последующим
развитием событий.