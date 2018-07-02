Патологоанатома уволили за превышение полномочий. Ковровские прокуроры выяснили, что завотделением местной больницы подрабатывал. У него была фирма по оказанию ритуальных услуг. Причем для бизнеса он использовал помещение больницы. Руководство, по мнению надзирателей, было не в курсе и не получало никакой прибыли от завотделением.

Патологоанатома уволили за превышение полномочий. Ковровские прокуроры выяснили, что завотделением местной больницы подрабатывал. У него была фирма по оказанию ритуальных услуг. Причем для бизнеса он использовал помещение больницы. Руководство, по мнению надзирателей, было не в курсе и не получало никакой прибыли от завотделением. А он, в свою очередь, как считают в Прокуратуре, разрешил ещё двум своим предприимчивым сотрудникам развернуть в отделении коммерческую деятельность. Точную прибыль врачей предстоит подсчитать. Пока прокуратура приводит цифру в 1,8 миллиона рублей. Расследование дела продолжается.