Чем ближе встреча президентов России и США, тем больше провокационных заявлений звучат в адрес Москвы. И в Штатах, и в Европе есть немало противников диалога лидеров двух сверхдержав, который может привести к серьезным изменениям в геополитическом устройстве мира. Подогрело всех и недавнее трамповское посмотрим в ответ на вопрос о признании Крыма российским.

Чем ближе встреча президентов России и США, тем больше провокационныхзаявлений звучат в адрес Москвы. И в Штатах, и в Европе есть немало противниковдиалога лидеров двух сверхдержав, который может привести к серьезным изменениямв геополитическом устройстве мира. Подогрело всех и недавнее трамповское "посмотрим"в ответ на вопрос о признании Крыма российским.На предстоящую 16 июля встречу Владимира Путина и ДональдаТрампа возлагают большие надежды как в Москве, так и в Вашингтоне. Не самыйлучший период в российско-американских отношениях затянулся и прекращениедиалога негативно влияет на геополитические процессы.Непонятная ситуация в Сирии, подвешенный конфликт на Украине,опасность срыва российско-европейского проекта "Северный поток -2" –вот далеко не полный список глобальных мировых вызовов, разрешить которыеспособны только лидеры России и США. Во всяком случае, такие заявления звучатиз уст экспертов и политологов.Очевидно, что те, кто хочет продолжения периода геополитическойнестабильности, думают, прежде всего, о своих корыстных интересах. На войне вСирии и противостоянии на юго-востоке Украиныможно неплохо заработать, ведь основной источник дохода там – оружие, а торговляим всегда считалась делом прибыльным.Масштабный проект трубопровода "Северный поток –2" тоже кому-то как кость в горле. Причем, если в Германии все понимают ипроект одобряют, то, к примеру, Дания и Эстония делают странные заявления онамерении блокировать строительство трубопровода.Видимо, в этих странах идеаломсчитают американский газ вдвое дороже российского. Или там настолько зомбированызаокеанской пропагандой, что готовы наплевать на собственные экономическиеинтересы только ради того, чтобы лишний раз уколоть Россию.В самих Штатах проект прокладки еще одной газовой трубы изРоссии в Европу тоже воспринимают в штыки. Оно и понятно – Вашингтон очень уж хочет продать Старому Свету свой сжиженный газ втридорога. Правда, стоит отметить, что ни одногополноценного терминала для массовой приемки танкеров с американским СПГ вевропейских портах на сегодня пока нет.В контексте американских интересов нет ничего удивительногов сегодняшнем заявлении заместителя директора департамента энергетики Госдепа СандрыОудкирк, которая не исключила введения санкций против проекта "Северныйпоток – 2". Она сказала буквально следующее: "Мы были бы рады, еслибы проект не состоялся".На то, что трубы не будет очень надеются и на Украине.Российско-европейский проект поставит крест на транзите российского газа черезтерриторию Незалежной и лишит ее и так дырявый бюджет миллионов долларов. Ихотя европейские друзья Киева обещают ему поддержку в газовой войне с Россией,на самом деле после запуска "Северного потока – 2" гарантии той же Данииили Эстонии превратятся в пшик.Другое дело, что американское политическое и экономическоелобби в Европе может додавить своих лидеров и заставить их принять убийственноедля них самих же консолидированное решение – заблокировать строительство газопровода.Причем, судя по нарастанию воинственных заявлений именно в последние дни, можнопредположить, что глобальная провокация готовится в преддверии встречи Путина иТрампа.Напомним, что масштабный проект "Северный поток -2" предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 миллиардовкубометров газа в год от российского побережья до Германии по дну Балтийскогоморя. Проект не поддерживают некоторые страны, среди которых Украина,опасающаяся потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии,Литвы и Польши называют строительство газопровода политическим проектом, а СШАстремятся не допустить его реализации из-за желания продать Европе как можнобольше своего сжиженного газа.Скорее всего, чтобы не придумали в Старом Свете, это никакне отразится на саммите лидеров России и США, который пройдет в Хельсинки. Президентысверхдержав способны договориться между собой и прийти к консенсусу по многим спорнымвопросам, полагают наблюдатели. От встречи ждут прорывных шагов по Сирии и Украинев контексте решениях проблем этих стран исключительно в связке Москва-Вашингтон.Немаловажно и то, что за несколько дней до саммита ДональдТрамп не исключил признания Крыма частью России. Если это произойдет, топозиция США серьезно изменит расклад сил на мировой политической сцене. Нельзязабывать, что нескончаемые пакеты антироссийских санкций, как американских, таки европейских, принимаются именно из-за событий на Украине 2013-14 годов ивозвращения Крыма в состав России.